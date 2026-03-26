Настоящая Принцесса и чудо природы: где расположена самая длинная судоходная подземная река в мире

Эта чрезвычайная река течет под землей и впадает прямо в море, и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1999 года. А еще ее называют одним из Новых семи чудес природы.

Речь идет о Подземной реке Пуэрто-Принцессы. И со ссылкой на guidetotothephilippines.ph рассказываем о ней подробнее.

Километры темноты, сталактиты и летучие мыши: что скрывается под островом Палаван?

На острове Палаван на западе Филиппин скрывается явление, которому нет аналогов – особая очень длинная подземная река (на 8,2 километра), впадающая в море. А поскольку там можно плавать на лодках, то она является самой длинной судоходной подземной рекой в мире.

Название ее – Подземная река Пуэрто-Принцессы (Puerto Princesa Subterranean River). Пуэрто-Принцесса – это город, расположенный рядом, в честь которого поток и назвали.

К слову, эта река до 2007 года имела статус в принципе самой длинной подземной, но тогда открыли в Мексике на Юкатане более длинную подземную систему Сак-Актун. Поэтому сегодня Пуэрто-Принцеса является второй по общей длине в мире.

Уникальность ее еще и в другом – нижняя часть реки испытывает приливы и отливы, поскольку впадает непосредственно в море. А это явление, которого больше нигде в мире нет. Также вода здесь от этого солоноватая, что формирует неповторимую экосистему.

На потолках и стенах живут тысячи летучих мышей, вдоль берегов плавают морские черепахи, а глубже – палаванские мониторы (вараны). Более чем 100 видов дикой природы обитает в этой системе.

Пуэрто-Принцеса – самая длинная подземная река в мире, где можно плавать в лодках

Пещерная система тянется минимум на 30 километров, но большая часть недоступна из-за нехватки кислорода в более глубоких зонах. Известняковые образования внутри имеют более 20 миллионов лет, за это время там выросли гигантские сталактиты, сталагмиты и несколько гигантских камер.

Что показывают туристам? Прежде всего следует знать, что разрешение на посещение нужно бронировать заранее, особенно в пик сезона с декабря по апрель. Количество посетителей в день ограничено.

Счастливчиков везут на лодке ко входу в пещеру через залив, и уже сама дорога вдоль побережья, поросшего джунглями, впечатляет. Вокруг расположен национальный парк, отмеченный ЮНЕСКО.

Внутри царит полная темнота, которую подсвечивают фонарики гидов – проплыть можно где-то полтора километра (весь судоходный отрезок имеет 4,3 от моря). А на маршруте вам обязательно продемонстрируют большую комнату Italians Chamber длиной 360 метров – это одна из крупнейших пещерных зал в мире.

