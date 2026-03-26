Настоящая Принцесса и чудо природы: где расположена самая длинная судоходная подземная река в мире
- Подземная река Пуэрто-Принцессы на Филиппинах является самой длинной судоходной подземной рекой в мире, которая впадает в море.
- Этот объект является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1999 года и одним из Новых семи чудес природы.
Речь идет о Подземной реке Пуэрто-Принцессы. И со ссылкой на guidetotothephilippines.ph рассказываем о ней подробнее.
Смотрите также Какая река Украины больше всего воспета в песнях
Километры темноты, сталактиты и летучие мыши: что скрывается под островом Палаван?
На острове Палаван на западе Филиппин скрывается явление, которому нет аналогов – особая очень длинная подземная река (на 8,2 километра), впадающая в море. А поскольку там можно плавать на лодках, то она является самой длинной судоходной подземной рекой в мире.
Название ее – Подземная река Пуэрто-Принцессы (Puerto Princesa Subterranean River). Пуэрто-Принцесса – это город, расположенный рядом, в честь которого поток и назвали.
К слову, эта река до 2007 года имела статус в принципе самой длинной подземной, но тогда открыли в Мексике на Юкатане более длинную подземную систему Сак-Актун. Поэтому сегодня Пуэрто-Принцеса является второй по общей длине в мире.
Уникальность ее еще и в другом – нижняя часть реки испытывает приливы и отливы, поскольку впадает непосредственно в море. А это явление, которого больше нигде в мире нет. Также вода здесь от этого солоноватая, что формирует неповторимую экосистему.
На потолках и стенах живут тысячи летучих мышей, вдоль берегов плавают морские черепахи, а глубже – палаванские мониторы (вараны). Более чем 100 видов дикой природы обитает в этой системе.
Пещерная система тянется минимум на 30 километров, но большая часть недоступна из-за нехватки кислорода в более глубоких зонах. Известняковые образования внутри имеют более 20 миллионов лет, за это время там выросли гигантские сталактиты, сталагмиты и несколько гигантских камер.
Что показывают туристам? Прежде всего следует знать, что разрешение на посещение нужно бронировать заранее, особенно в пик сезона с декабря по апрель. Количество посетителей в день ограничено.
Счастливчиков везут на лодке ко входу в пещеру через залив, и уже сама дорога вдоль побережья, поросшего джунглями, впечатляет. Вокруг расположен национальный парк, отмеченный ЮНЕСКО.
Внутри царит полная темнота, которую подсвечивают фонарики гидов – проплыть можно где-то полтора километра (весь судоходный отрезок имеет 4,3 от моря). А на маршруте вам обязательно продемонстрируют большую комнату Italians Chamber длиной 360 метров – это одна из крупнейших пещерных зал в мире.
Какие есть еще интересные туристические реки мира?
Амазонка является безусловно самой большой рекой мира по объему воды и площади бассейна, охватывающей 9 стран, в частности Бразилию. Туристов Амазонка привлекает прежде всего невероятным биоразнообразием и возможностью речных круизов сквозь девственные джунгли.
Дунай берет начало в Германии и протекает через Австрию, Словакию, Венгрию, Хорватию, Сербию, Румынию, Болгарию, Молдову и Украину, прежде чем упасть в Черное море. Ни одна другая река планеты не пересекает столько государственных границ.
Частые вопросы
Какая особенность Подземной реки Пуэрто-Принцессы делает ее уникальной в мире?
Подземная река Пуэрто-Принцеси является самой длинной судоходной подземной рекой в мире – ее длина составляет 8,2 километра. Уникальность и в том, что ее нижняя часть испытывает приливы и отливы, поскольку впадает непосредственно в море, что создает неповторимую экосистему.
Почему нужно заранее бронировать разрешение на посещение Пуэрто-Принцессы?
Разрешение на посещение нужно бронировать заранее из-за ограничения количества посетителей в день. Особенно это важно в пик сезона с декабря по апрель, когда поток туристов значительно возрастает.
Какие особенности экосистемы можно увидеть вдоль Подземной реки Пуэрто-Принцессы?
Вдоль берегов Подземной реки Пуэрто-Принцессы можно увидеть морских черепах и варанов, а на потолках и стенах пещер живут тысячи летучих мышей. Все эти элементы формируют богатый биоразнообразием природный заповедник.