С прозрачным полом и на высоте более 300 метров: в Нью-Йорке откроют смотровую площадку

Для туристов постоянно появляются новые аттракционы. На этот раз такой открыли в Нью-Йорке – от него голова идет кругом!

Речь идет о смотровой площадке Summit One Vanderbilt со стеклянным полом на высоте почти 305 метров. Локация расположена в самом высоком небоскребе Мидтауна (центральная часть Манхэттена) – One Vanderbuilt.

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В Нью-Йорке откроют новую смотровую площадку

Проект разработала архитектурная фирма Kohn Pedersen Fox. Воплощение замысла обошлось в 3,3 миллиарда долларов.



В Нью-Йорке откроют новую смотровую площадку / Фото Summit One Vanderbilt

Интерьеры для Summit разработаны архитектурной студией Snøhetta. Они включают лобби и кафе Apres, где будут подавать легкие закуски и коктейли.

Summit One Vanderbilt – это увлекательное и чувственное пространство, охватывающее городские пейзажи Нью-Йорка. Наш подход к дизайну интерьера позволяет посетителям понять свое место в большом городе,

– отметила директор Snøhetta Энн-Рэйчел Шиффманн.

В общем Summit One Vanderbuilt включает в себя смотровую площадку (последние 4 этажа небоскреба), открытую террасу и лифты со стеклянным полом.



Открытая терраса Summit One Vanderbilt / Фото Summit One Vanderbilt

На открытую террасу, на высоте 364 метра, можно подняться на прозрачных лифтах всего за 42 секунды. Они называются "Восхождение" и поднимаются по внешней стороне здания.



Прозрачные лифты "Восхождение" / Фото Summit One Vanderbilt

Кроме того, в одной из частей смотровой площадки, под названием "Левитация", проходит выставка японской художницы Яёи Кусама "Облака".



Выставка "Облака" / Фото Pacific Press Agency / Legion Media

Также в башне есть инсталляция "Воздух" художника Kenzo Digital – это несколько зеркальных комнат, в которых город отражается через стеклянные стены, пол и потолок.



Инсталляция "Воздух" / Фото Summit One Vanderbilt

Отмечается, что официально для посетителей смотровая площадка откроется 21 октября.

Сначала она будет работать с четверга по воскресенье.билета для взрослых – от 39 долларов, а для жителей Нью-Йорка – от 34 долларов.