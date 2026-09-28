Эта ошибка с паспортом, которая может испортить путешествие: что нужно проверить перед поездкой

Перед покупкой билетов за границу путешественникам рекомендуется проверить срок действия загранпаспорта. Просто действующего документа может оказаться недостаточно, ведь многие страны требуют, чтобы он оставался действительным еще в течение определенного времени после возвращения.

Прежде чем покупать билеты, путешественникам действительно стоит еще раз проверить не только маршрут, но и сам паспорт, пишет AOL. Даже действующий документ порой не спасает от проблем на границе или при регистрации на рейс. Все зависит от правил конкретной страны.

Как долго должен быть действителен паспорт?

Во многих странах действует требование, что паспорт должен оставаться действительным еще несколько месяцев после запланированного возвращения. Чаще всего речь идет о трех или шести месяцах, и именно этот нюанс часто становится неприятной неожиданностью для туристов.

Например, в странах Шенгенской зоны документ обычно должен быть действителен как минимум три месяца после выезда из Шенгена. В других направлениях запас может быть еще больше, а значит, проверку лучше проводить заранее, а не в день вылета.



Пересекать границу можно, если паспорт действителен еще от 3 до 6 месяцев / Фото Pexels

Что могут проверить еще до посадки в самолет?

Проблема иногда возникает еще в аэропорту. Авиакомпания имеет право не пустить пассажира на борт, если документ не соответствует требованиям страны назначения. Речь идет не о формальности, а о реальном условии пересечения границы.

Поэтому перед поездкой стоит проверить не только срок действия паспорта, но и другие требования для гражданства вашей страны. Речь идет о визе или электронном разрешении на въезд, наличии свободных страниц и даже состоянии самого документа.

Обратите внимание! Наиболее надежно проверять актуальные правила на сайте посольства или консульства страны, куда планируется поездка, а также уточнять требования у своей авиакомпании.

Часто туристы откладывают проверку паспорта до последнего момента, а потом уже не успевают оформить новый документ, поэтому не стоит полагаться на то, что, если паспорт действителен, например, в течение ближайших 3 месяцев. Для въезда в некоторые страны документ должен оставаться действительным в течение определенного периода после запланированной даты выезда или въезда. Если это требование не выполнено, путешественнику могут отказать во въезде.