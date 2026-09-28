Перед тим як купувати квитки, мандрівникам справді варто ще раз поглянути не лише на маршрут, а й на сам паспорт, пише AOL. Навіть чинний документ інколи не рятує від проблем на кордоні або під час реєстрації на рейс. Усе впирається в правила конкретної країни.

Скільки часу паспорт має бути дійсним?

У багатьох державах діє вимога, щоб паспорт залишався чинним ще кілька місяців після запланованого повернення. Найчастіше йдеться про три або шість місяців, і саме цей нюанс часто стає неприємною несподіванкою для туристів.

Наприклад, у країнах Шенгенської зони документ зазвичай має бути дійсним щонайменше три місяці після виїзду з Шенгену. В інших напрямках запас може бути ще більшим, а отже, перевірку краще робити заздалегідь, а не в день вильоту.



Перетинати кордон можна, якщо паспорт ще дійсний від 3 до 6 місяців / Фото Pexels

Що можуть перевірити ще до посадки в літак?

Проблема інколи з'являється ще в аеропорту. Авіакомпанія має право не пустити пасажира на борт, якщо документ не відповідає вимогам країни призначення. Ідеться не про формальність, а про реальну умову перетину кордону.

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Тому перед подорожжю варто звірити не лише термін дії паспорта, а й інші вимоги для свого громадянства. Йдеться про візу або електронний дозвіл на в'їзд, наявність вільних сторінок і навіть стан самого документа.

Зверніть увагу! Найнадійніше перевіряти актуальні правила на сайті посольства або консульства країни, куди планується поїздка, а також уточнювати вимоги у своєї авіакомпанії.

Часто туристи відкладають перевірку паспорта до останнього моменту, а потім уже не встигають оформити новий документ, тому не варто надіятися на те, що якщо паспорт дійсний, до прикладу, найближчі 3 місяці. Для в'їзду до деяких країн документ має бути ще дійсним протягом певного періоду після запланованої дати виїзду чи в'їзду. Якщо ця вимога не виконана, мандрівникові можуть відмовити у в'їзді.