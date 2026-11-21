Туристам, планирующим поездку в японский Киото, может повыситься стоимость проезда в городских автобусах. Однако для местных жителей цены, напротив, снизят. Так город пытается справиться с чрезмерным наплывом туристов и облегчить передвижение для своих жителей.

Киото остается одним из самых популярных туристических направлений Японии. Однако большой поток путешественников доставляет неудобства местным жителям. Теперь городские власти рассматривают новые правила оплаты общественного транспорта. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на The Mainichi Shimbun.

Как изменятся цены на автобусы в Киото?

17 ноября городские власти представили проект постановления о введении разных тарифов для туристов и местных жителей. Если его примут, стоимость одной поездки для нерезидентов вырастет с 230 до 360 иен. Это примерно 65 и 102 гривны соответственно. Для жителей города тариф, напротив, снизят до 200 иен – это около 57 гривен.

Проект постановления планируется обсудить на заседании городской ассамблеи на следующей неделе. Если его поддержат, новые цены могут ввести в апреле 2027 года.

Вход в замок Нидзе также подорожает

Различные тарифы для туристов и местных жителей планируют ввести и в замке Нидзьо – историческом памятнике 15 века, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С июня 2027 года стоимость посещения территории замка и дворца Ниномару для нерезидентов могут повысить с 1300 до 2000 иен. Это примерно 368 и 566 гривен. Для жителей Киото билет будет стоить 1000 иен – около 283 гривен.

Почему город ограничивает туристический поток?

В 2025 году Киото посетили рекордные 62,79 миллиона человек. Из них 50,11 миллиона составляли японские туристы, а 12,68 миллиона – иностранцы. Больше всего путешественников приезжало из Китая, США, Тайваня, Австралии и Южной Кореи. Из-за большого потока посетителей городские автобусы часто переполнены. Местные жители жалуются, что им приходится бороться за места с туристами, которые везут с собой большие чемоданы.

Это не первая мера города в борьбе с чрезмерным туризмом. В марте 2026 года Киото повысило налог на проживание в отелях и других жилых помещениях. Для самой дорогой категории жилья он вырос в десять раз, а максимальная сумма теперь может составлять около 2900 гривен за ночь.

Также власти пытаются ограничить ненадлежащее поведение туристов. В частности, в районе гейш ранее объявляли о намерении ограничить доступ для посетителей, которые преследуют артисток и фотографируют их без разрешения.

Где находится город Киото: смотреть на картах