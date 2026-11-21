Кіото залишається одним із найпопулярніших туристичних напрямків Японії. Однак великий потік мандрівників створює незручності для місцевих жителів. Тепер міська влада розглядає нові правила оплати громадського транспорту. Про це повідомляє The Independent із посиланням на The Mainichi Shimbun.

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Як зміняться ціни на автобуси в Кіото?

17 листопада міська влада представила проєкт постанови про запровадження різних тарифів для туристів і місцевих жителів. Якщо його ухвалять, вартість однієї поїздки для нерезидентів зросте з 230 до 360 єн. Це приблизно 65 та 102 гривні відповідно. Для мешканців міста тариф, навпаки, знизять до 200 єн – це близько 57 гривень.

Проєкт постанови мають обговорити на засіданні міської асамблеї наступного тижня. Якщо його підтримають, нові ціни можуть запровадити у квітні 2027 року.

Вхід до замку Нідзьо також подорожчає

Різні тарифи для туристів і місцевих планують запровадити й у замку Нідзьо – історичній пам'ятці 15 століття, яка входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. З червня 2027 року вартість відвідування території замку та палацу Ніномару для нерезидентів можуть підвищити з 1300 до 2000 єн. Це приблизно 368 та 566 гривень. Для жителів Кіото квиток коштуватиме 1000 єн – близько 283 гривень.

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Чому місто обмежує туристичний потік?

У 2025 році Кіото відвідали рекордні 62,79 мільйона людей. Із них 50,11 мільйона становили японські туристи, а 12,68 мільйона іноземці. Найбільше мандрівників приїжджали з Китаю, США, Тайваню, Австралії та Південної Кореї. Через великий потік відвідувачів міські автобуси часто переповнені. Місцеві жителі скаржаться, що їм доводиться конкурувати за місця з туристами, які перевозять великі валізи.

Це не перший крок міста у боротьбі з надмірним туризмом. У березні 2026 року Кіото підвищило податок на проживання в готелях та інших помешканнях. Для найдорожчої категорії житла він зріс у десять разів, а максимальна сума тепер може становити близько 2900 гривень за ніч.

Також влада намагається обмежити неналежну поведінку туристів. Зокрема, у районі гейш раніше оголошували про намір обмежити доступ для відвідувачів, які переслідують артисток і фотографують їх без дозволу.

Де розташоване місто Кіото: дивитись на картах