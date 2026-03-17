Американцы в шоке: привычки украинцев, которые их удивляют

Украинский блогер Кристина из Харькова живет в США уже 7 лет. За это время не только она начала узнавать украинцев еще до того, как они заговорят, но и американцы.

Женщина рассказала на своем ютуб-канале "Украинка в США" о разнице менталитетов. По словам блогера, все эти различия – это не что-то лучше или хуже. Это лишь разные подходы к жизни. Американцы больше ориентируются на личные границы и независимость, а украинцы – на традиции, искренность и близость.

Что удивляет американцев в украинцах?

Серьезность

По словам Кристины, одним из самых заметных отличий – это выражение лица. В США улыбка считается частью повседневной привычки, даже если человек находится без настроения.

Украинцы не привыкли улыбаться постоянно, поэтому часто выглядят более серьезными и даже отстраненными в глазах американцев.

Коммуникация

Также в глаза бросается отношение к разговорам с незнакомцами. В США люди легко могут завести короткий разговор в лифте или на кассе, обсудить погоду и даже планы на выходные. Для украинцев такая непринужденная коммуникация непривычна, поэтому они избегают подобных разговоров, поэтому это воспринимается как холодность.

Что интересно, американцы стандартно спрашивают: "Как дела?", ожидая услышать короткий формальный ответ. Украинцы воспринимают этот вопрос буквально, поэтому могут вполне подробно рассказать о реальных делах.

Гостеприимство

Американцев удивляет гостеприимство украинцев. Приглашая кого-то домой, гости могут ожидать щедрый стол с большим количеством блюд. В США гостеприимство происходит в более простом формате. Это могут быть легкие закуски или же каждый принесет что-то свое.

В Украине снимать обувь в гостях и надевать домашние тапочки – норма, а в США такая практика не является распространенной. Заметная разница даже в наряде. Даже в повседневных ситуациях украинцы выглядят опрятно и празднично, американцы же могут куда угодно прийти просто в удобной одежде.

Самостоятельность

Относительно бытовых нюансов, то украинцы привыкли многие вещи делать самостоятельно – начиная от мелкого ремонта до сборки мебели. В США по любым вопросам обращаются к специалистам.

Бережливость

А еще американцев может удивить хранение "пакета с пакетами". Они пользуются многоразовыми сумками, а обычные полиэтиленовые пакеты выбрасывают.

Воспитанность

В публичных местах украинцы тихие и спокойные, американцы же гораздо эмоциональнее и громче. А еще в США не принято давать советы кому-то или комментировать чужую внешность – это считается вмешательством в личное пространство.

Кулинарные предпочтения

Поводом для удивления может стать даже еда. Привычный для нас всех холодец для американцев выглядит непонятно, потому что желе они ассоциируют только с десертами.

