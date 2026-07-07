Туристка едва не лишилась почти 100 евро в парижском метро: как работает новая схема мошенников

Путешественница поделилась тревожным опытом из Парижа, предупредив туристов о распространенной схеме мошенничества в местном метро. Этим летом и в будущем гостям французской столицы стоит быть крайне бдительными, ведь дружеское предложение помощи может обойтись в немалую сумму.

Поездки на общественном транспорте в чужой стране часто вызывают растерянность из-за незнания языка и сложной системы ориентации. Именно этим пользуются изобретательные мошенники, охотящиеся за деньгами доверчивых путешественников. Туристка по имени Никола едва не лишилась значительной суммы денег во французской столице из-за новой схемы мошенничества.

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Что произошло на станции метро в Париже?

По словам Николы, к ней и ее семье возле автомата по продаже билетов подошел мужчина. Он выглядел довольно элегантно, был в возрасте и очень хорошо говорил по-английски. Незнакомец поинтересовался, есть ли у них билеты, и предложил свою помощь.

Когда семья ответила, что еще не приобрела билеты, мужчина повел их к другому автомату и начал самостоятельно вводить данные. Тревожные звоночки прозвучали, когда на экране высветилась стоимость их запланированной короткой поездки 97 евро.

Никола рассказывает о мошенничестве в метро: смотреть видео

Никола сказала мужчине, что это слишком дорого и они отказываются покупать эти билеты. Однако он мгновенно нажал кнопку подтверждения оплаты, и автомат выдал три билета на указанную сумму. Вспоминая этот момент, туристка заметила, что не видела на экране никаких сообщений о проведении транзакции, таких как "карта принята", а только итоговую цифру.

Далее события развивались еще более странно. Мужчина повел семью обратно к турникетам и просканировал свой документ, чтобы открыть для них боковые двери, предназначенные для людей с инвалидностью. То есть билеты, которые он якобы только что купил для них, вообще не использовались для прохода.

Затем мы пошли за мужчиной на платформу, и он сказал: "Хорошо, это 97 евро, я заплатил своей картой", и я такая… нет. Потом он спросил: "А как насчет наличных? У вас есть евро?", и мы ответили: "Нет, наличных с собой нет",

– поделилась путешественница.

Незнакомец продолжал настаивать, что потратил собственные средства, но впоследствии согласился сделать "скидку" и взять хотя бы 90 евро. Тогда Никола окончательно поняла, что перед ними мошенник. Мужчина начал настойчиво уговаривать их пойти к ближайшему банкомату, причем требовал, чтобы с ним пошел только один член группы отдельно.

На это предложение женщина ответила категорическим отказом. Она взяла билеты, выданные автоматом, чтобы рассмотреть их повнимательнее. Оказалось, что на них не было ни одной печати: они выглядели как обычные пустые бланки, которые заправляют в терминал перед началом работы.

После недолгого спора злоумышленник заявил, что просто продаст эти билеты кому-то другому, и быстро ушел. Напуганные туристы решили вообще не ехать на метро и воспользовались городским автобусом.

В чем суть этой аферы?

Никола подробно изучила свой случай в интернете и выяснила, что такая схема очень популярна во французской столице. Мошенники специально выслеживают растерянных туристов возле терминалов самообслуживания. Они пользуются тем, что иностранцы не знают языка и с радостью принимают помощь от вежливых людей.

Путешественникам рекомендуют быть максимально бдительными и никогда не принимать помощь от посторонних лиц возле терминалов. Если у вас возникают трудности, лучше обратиться в официальное информационное бюро или кассу метрополитена.

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Как уберечься от мошенничества в Париже?

Пользователи соцсетей под видеороликом "Никогда" поделились собственным опытом и советами, как избежать финансовых потерь в Париже:

Используйте официальные приложения. Для покупки билетов стоит скачать приложение Bonjour RATP. Через него можно приобрести цифровой билет на весь день за 30 евро прямо на свой смартфон.

Для покупки билетов стоит скачать приложение Bonjour RATP. Через него можно приобрести цифровой билет на весь день за 30 евро прямо на свой смартфон. Не доверяйте бейджам. Некоторые мошенники используют поддельные карточки или значки сотрудников метрополитена, чтобы вызвать доверие у жертв.

Некоторые мошенники используют поддельные карточки или значки сотрудников метрополитена, чтобы вызвать доверие у жертв. Доверяйте интуиции. Если поведение помощника кажется вам подозрительным, немедленно отказывайтесь от его услуг.

Путешествуя по новым городам, всегда будьте бдительны и пользуйтесь только официальными источниками для покупки проездных документов, чтобы ваш отпуск не был испорчен неприятными инцидентами.