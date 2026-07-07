Поїздки громадським транспортом у чужій країні часто викликають розгубленість через незнання мови та складну систему навігації. Саме цим користуються винахідливі зловмисники, які полюють на гроші довірливих мандрівників. Туристка на ім'я Нікола ледь не втратила значну суму грошей у французькій столиці через нову схему обману.

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Що сталося на станції метро у Парижі?

За словами Ніколи, до неї та її родини біля автомата з продажу квитків підійшов чоловік. Він виглядав досить елегантно, був старшого віку та дуже добре розмовляв англійською мовою. Незнайомець поцікавився, чи є у них квитки, і запропонував свою допомогу.

Коли родина відповіла, що ще не придбала проїзні документи, чоловік повів їх до іншого автомата і почав самостійно вводити дані. Тривожні дзвіночки пролунали, коли на екрані висвітилася вартість їхньої запланованої короткої поїздки 97 євро.

Нікола розповідає про шахрайство у метро: дивитись відео

Нікола сказала чоловікові, що це занадто дорого і вони відмовляються купувати ці квитки. Проте він миттєво натиснув підтвердження оплати, і автомат видав три квитки на зазначену суму. Згадуючи цей момент, туристка зауважила, що не бачила на екрані жодних повідомлень про проведення транзакції, як-от "картку прийнято", а лише підсумкову цифру.

Далі події розвивалися ще дивніше. Чоловік повів родину назад до турнікетів і просканував власний документ, щоб відкрити для них бічні двері, призначені для людей з інвалідністю. Тобто квитки, які він нібито щойно купив для них, взагалі не використовувалися для проходу.

Потім ми пішли за чоловіком на платформу, і він сказав: "Добре, це 97 євро, я заплатив своєю карткою", і я така... ні. Потім він сказав: "А як щодо готівки? У вас є євро?" і ми сказали: "Ні, готівки з собою немає",

– поділилася мандрівниця.

Незнайомець продовжував наполягати, що витратив власні кошти, але згодом погодився зробити "знижку" та взяти хоча б 90 євро. Тоді Нікола остаточно зрозуміла, що перед ними шахрай. Чоловік почав наполегливо вмовляти їх піти до найближчого банкомата, причому вимагав, щоб з ним пішов лише один член групи окремо.

На цю пропозицію жінка відповіла категоричною відмовою. Вона забрала квитки, які видав автомат, щоб роздивитися їх уважніше. Виявилося, що на них не було жодного друку: вони виглядали як звичайні порожні бланки, які заправляють у термінал перед початком роботи.

Після нетривалої суперечки зловмисник заявив, що просто продасть ці квитки комусь іншому, і швидко пішов геть. Налякані туристи вирішили взагалі не їхати на метро і скористалися міським автобусом.

У чому полягає суть афери?

Нікола детально вивчила свій випадок у мережі та з'ясувала, що така схема є дуже популярною у французькій столиці. Шахраї навмисно шукають розгублених туристів біля терміналів самообслуговування. Вони користуються тим, що іноземці не знають мови та з радістю приймають допомогу від ввічливих людей.

Мандрівникам радять бути максимально пильними та ніколи не приймати допомогу від сторонніх осіб біля терміналів. Якщо у вас виникають труднощі, краще звернутися до офіційного інформаційного бюро або каси метрополітену.

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Як вберегтися від обману в Парижі?

Користувачі соцмереж під відеороликом Ніколи поділилися власним досвідом та порадами, як уникнути фінансових втрат у Парижі:

Використовуйте офіційні додатки. Для купівлі квитків варто завантажити додаток Bonjour RATP. Через нього можна придбати цифровий квиток на весь день за 30 євро безпосередньо у свій смартфон.

Для купівлі квитків варто завантажити додаток Bonjour RATP. Через нього можна придбати цифровий квиток на весь день за 30 євро безпосередньо у свій смартфон. Не довіряйте бейджам. Деякі шахраї використовують підроблені картки або значки працівників метрополітену, щоб викликати довіру у жертв.

Деякі шахраї використовують підроблені картки або значки працівників метрополітену, щоб викликати довіру у жертв. Довіряйте інтуїції. Якщо поведінка помічника здається вам підозрілою, негайно відмовляйтеся від його послуг.

Подорожуючи новими містами, завжди залишайтеся пильними та користуйтеся лише офіційними джерелами для купівлі проїзних документів, щоб ваша відпустка не була зіпсована неприємними інцидентами.