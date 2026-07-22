Штрафы до 36 000 евро и платный душ: новые строгие правила на пляжах Европы этим летом

Поездка на море больше не ограничивается одним лишь полотенцем и зонтиком. Этим летом европейские курорты ввели ряд необычных, а порой и строгих правил, нарушение которых может обойтись туристам в десятки тысяч евро.

Как сообщает DailyMail, туристам все чаще выписывают штрафы не только на пляжах, но и в прибрежных городах – речь идет о нарушениях, которые на отдыхе легко недооценить.

Почему штрафуют туристов в Европе?

Одно из самых распространенных нарушений – это прогулки в купальнике или плавках за пределами пляжа. В курортных городах Италии, Португалии и Испании за это могут выписать немалый штраф, а в некоторых местах даже установили таблички на английском языке, чтобы туристы не могли ссылаться на незнание правил.

Уже сейчас в Сорренто за такой вид могут оштрафовать до 500 долларов, в Албуфейре сумма составляет от 300 до 1500 евро, а в Барселоне и на Майорке около 300 евро. То есть привычка дойти от пляжа до кафе "как есть" в некоторых городах может обойтись дороже, чем сам отпуск.

Какие пляжные ограничения ввели в отношении музыки, животных и моря?

Не менее строго в отдельных странах относятся к шуму на побережье. В Португалии за использование портативных колонок на пляже физическим лицам грозит штраф от 200 до 4000 евро, а если нарушение совершает группа, сумма может вырасти до 36 000 евро. В таком случае технику еще и могут конфисковать.

Европейские курорты все чаще ограничивают и поведение в воде и на берегу. В Испании на отдельных пляжах штрафуют даже за мочеиспускание в море или на побережье, а правила в отношении домашних животных в пик сезона становятся еще более строгими: во многих местах пребывание с собаками либо запрещено, либо разрешено только в определенные часы.

О каких еще ограничениях стоит знать туристам?

Помимо привычных ограничений, туристам приходится платить за пользование пляжными душами, а на некоторые популярные пляжи можно попасть только по предварительному бронированию. Так, на пляже Коста-де-ла-Лус в курортном городке Маталасканьяс в Испании тестируют "умный" душ.

Чтобы смыть песок и морскую соль после купания, отдыхающим нужно оплатить пользование через QR-код или наличными. Минута использования стоит около одного евро. Местные власти объясняют, что такая система поможет сократить потребление воды.

Еще одно нововведение касается доступа к популярным пляжам. В ряде туристических мест Европы попасть на побережье можно только после предварительного бронирования. Например, на знаменитом пляже Ла-Пелоса на итальянском острове Сардиния места нередко раскупают за неделю или даже за месяц вперед.

Предварительно провести бронирование посещения также необходимо для пляжей Cala Goloritzé, Tuerredda, Cala Brandinchi и Lu Impostu в Италии. Подобные правила действуют и на испанском пляже Praia das Catedrais, а также на французском Calanque de Sugiton. Такие ограничения вводятся, чтобы снизить нагрузку на природу и уберечь популярные побережья от чрезмерного наплыва туристов.