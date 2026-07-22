Як повідомляє DailyMail, туристам дедалі частіше виписують штрафи не лише на пляжах, а й у прибережних містах – ідеться про порушення, які на відпочинку легко недооцінити.

За що саме штрафують туристів в Європі?

Одне з найпоширеніших порушень – це прогулянки в купальнику або плавках поза пляжем. У курортних містах Італії, Португалії та Іспанії за це можуть виписати чималий штраф, а в окремих місцях навіть встановили таблички англійською, щоб туристи не могли посилатися на незнання правил.

Уже зараз у Сорренто за такий вигляд можуть оштрафувати до 500 доларів, в Албуфейрі сума сягає від 300 до 1500 євро, а в Барселоні та на Майорці близько 300 євро. Тобто звичка дійти від пляжу до кафе "як є" в деяких містах може коштувати дорожче за саму відпустку.

Які пляжні обмеження ввели для музики, тварин і моря?

Не менш суворо в окремих країнах ставляться до шуму на узбережжі. У Португалії за використання портативних колонок на пляжі фізичним особам загрожує штраф від 200 до 4000 євро, а якщо порушення вчиняє група, сума може зрости до 36 000 євро. У такому разі техніку ще і можуть конфіскувати.

Європейські курорти дедалі частіше обмежують і поведінку у воді та на березі. В Іспанії на окремих пляжах карають навіть за сечовипускання в морі або на узбережжі, а правила щодо домашніх тварин у пік сезону стають ще жорсткішими: у багатьох місцях перебування з собаками або заборонене, або дозволене лише у визначені години.

Про які ще обмеження варто знати туристам?

Окрім звичних обмежень, туристам доводиться оплачувати користування пляжними душами, а на окремі популярні пляжі потрапити можна лише за попереднім бронюванням. Так, на пляжі Коста-де-ла-Лус у курортному містечку Маталасканьяс в Іспанії тестують "розумний" душ.

Щоб змити пісок і морську сіль після купання, відпочивальникам потрібно оплатити користування через QR-код або готівкою. Хвилина використання коштує близько одного євро. Місцева влада пояснює, що така система допоможе скоротити споживання води.

Ще одне нововведення стосується доступу до популярних пляжів. У низці туристичних місць Європи потрапити на узбережжя можна лише після попереднього бронювання. Наприклад, на знаменитому пляжі Ла-Пелоса на італійському острові Сардинія місця нерідко розкуповують на тижні або навіть місяці вперед.

Попередньо забронювати відвідування також потрібно для пляжів Cala Goloritzé, Tuerredda, Cala Brandinchi та Lu Impostu в Італії. Подібні правила діють і на іспанському пляжі Praia das Catedrais, а також на французькому Calanque de Sugiton. Такі обмеження запроваджують, щоб зменшити навантаження на природу та зберегти популярні узбережжя від надмірного потоку туристів.