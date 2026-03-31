Это обычное, на первый взгляд, действие может навредить вашему ребенку во время отдыха

Даже обычное полотенце после купания может быть опасным. Узнайте, как правильно обертывать ребенка, чтобы не ограничить движения и избежать падений в воде.

У большинства из нас были такие моменты в детстве, когда после моря или бассейна нас полностью заворачивали в полотенце и мы ходили так определенное время. Это могло казаться забавным – кто-то даже случайно падал в таком положении. Но, хоть это выглядит смешно, такая ситуация может закончиться совсем не весело.

Почему не стоит заворачивать детей в полотенце?

Профессиональный инструктор по плаванию Никки Скранати из Флориды обратилась к родителям с важным предупреждением: не следует полностью заворачивать детей в полотенце после бассейна, рассказывается в Daily Mail. Она объясняет, что такое вращение может ограничивать движения ребенка и создавать опасность, если он случайно упадет в воду.

Лучше использовать халат

Никки советует после купания сначала вытереть ребенку руки, а полотенце подложить под их плечи и руки. В таком положении, если малыш вдруг окажется в воде, он сможет двигать руками и ногами и спасти себя самостоятельно. Также важно следить, чтобы полотенце не было слишком длинным и не стало причиной падения.

Родители уже поделились собственными историями: один папа рассказал, что его сын получил серьезную травму после того, как упал на лестнице, потому что руки были зажаты под полотенцем. Другие советуют использовать специальные полотенца-кимоно или комбинезоны, которые не ограничивают движения и уменьшают риск падения.

Как научить детей базовым правилам безопасности в воде?

Используйте интерактивные истории для обучения безопасности на воде, рекомендует National Drowning Prevention Alliance. Рассказывание историй помогает детям легко усваивать новую информацию. Сделайте историю интерактивной: задавайте вопросы, предлагайте ребенку решать, что должен делать персонаж, или разыгрывайте сценки с игрушками. Так ребенок не просто слушает, а практически учится.

Совет: выбирайте сюжеты про пляж, бассейн или плавание, а после чтения обсуждайте, как действовали герои правильно.

Обучайте через игру. Дети лучше запоминают, когда обучение веселое. Создавайте игры на тему безопасности: настольные, ролевые или активности в воде с игрушками. Например, "спасаем игрушки безопасно" или макет бассейна, где ребенок решает, что делать правильно.

Совет: главное, чтобы игра была интерактивной и веселой – тогда ребенок научится, не чувствуя, что это урок.

