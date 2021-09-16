Повторное открытие Таиланда для туристов начнется в октябре: перечень провинций

Тайское правительство продолжает поэтапное открытие курортов страны. Для путешественников откроют 5 провинций: Бангкок, Чиангмай, Паттайю, Фетчабури и Прачуап Хири Хан. Снимут ограничения на ведение этих курортов уже с 1 октября.

Это будет второй этап открытия в условиях пандемии. Следующее смягчения запланировано на середину октября.

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Открытие Таиланда: детали

Всего запланировано 4 этапа вывода страны из пандемии.

В октябре начнется повторное открытие вместе с недавно скорректированными принципами "универсальной профилактики" против COVID-19. Поэтому Бангкок, Чиангмай, Чон Бури, Фетчабури и Прачуап Хири Хан готовятся к приезду туристов, а локальные органы власти ускоряют вакцинацию населения,

– сказал представитель правительства Таиланда.

С середины октября станет доступным для путешествий еще 21 направление. К ним относятся Чианг Рай, Ламфун, Мэй Хонг Сон, Нан, Фрей и Сухотай на Севере; Буенг Кан, Нонг Хай, Убон Ратчатани и Удон Тани на северо-востоке; Канчанабури и Ратчабури на Западе; Чантабури, Районг и Трат на Востоке; Аюттхая в Центральном регионе и Накхон Си Тхаммарат, Ранонг, Сатун, Сонгкхла и Транг на юге.

Последнюю фазу открытия страны, которая позволит туристам свободно посещать все 43 провинции, планируют провести в январе 2022 года.

Условия въезда для украинцев

Сейчас для путешественников открытым является Пхукет, Краби, Пхангнга, Самуи и Сурат Тани. Въезд разрешен только полностью привитым туристам. Таиланд признает следующие вакцины:

AstraZeneca,

Sinovac (Coronavac),

Johnson’s and Johnson’s/Janssen,

Moderna,

Sinopharm,

Pfizer (COMIRNATY),

Covishield.

Накануне поездки необходимо также заполнить форму и получить Сертификат на въезд (Certificate of Entry).