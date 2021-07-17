Повисла вверх ногами: стюардесса покорила сеть новым акробатическим трюком

Сеть покорило новое фото стюардессы американских авиалиний. Бортпроводница повисла на руках вниз головой, или удивила своих подписчиков.

Говорится об аккаунте о стюардесс, они с радостью показывают жизнь членов экипажа. Сообщение уже собрал более 3,5 тысячи предпочтений.

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Что известно о акробатический трюк бортпроводницы

На снимке бортпроводница показала акробатический трюк: она повисла вниз головой, зацепившись руками за край багажной полки. При этом ее ноги были вытянуты параллельно полу, что позволило ей держать равновесие во время выполнения этого элемента.

Стюардесса одета в темно-синюю мини-юбку и жакет с коротким рукавом.

Пользователи сети оценили замысел бортпроводницы и оставили восторженные комментарии.

"Вы выглядите потрясающе, отличная гибкость";

"Акробатка!";

"Вы бывшая гимнастка?" тому подобное.