Борисполь расположен в 35 километрах к юго-востоку от Киева. У большинства украинцев название города ассоциируется с аэропортом. Международный аэропорт "Борисполь" расположен в 6 километрах от центра города и в 29 километрах от Киева.

Это крупнейший международный аэропорт Украины, который до полномасштабного вторжения ежегодно обслуживал более 15 миллионов пассажиров. Пассажирские терминалы и железнодорожная станция "Борисполь-Аэропорт" расположены вблизи села Гора, а взлетно-посадочные полосы – на территории Бориспольского района Киевской области.



Аэропорт "Борисполь" / Иллюстративное фото из сети

Что известно об истории Борисполя?

Город имеет древнюю историю: первые поселения на этой территории появились еще в каменном веке. Он возник на месте укрепленного городища Летч, которое защищало подступы к Киеву. Современное название связывают с князем Борисом, сыном Владимира Великого, которого убили на берегу реки Альты в 1015 году.



Бориспольские пейзажи / Фото из сети

В разные периоды Борисполь находился под властью Большого княжества Литовского и Речи Посполитой, а впоследствии стал сотенным городком Переяславского полка. В XVIII–XIX веках он развивался как торговый и хозяйственный центр. В начале XX века здесь работали многочисленные лавки, ярмарки, мельницы, кузницы и учебные заведения.

В 1920-х годах город пережил экономические изменения, однако впоследствии пострадал от последствий Голодомора и сталинских репрессий. Во время Второй мировой войны Борисполь находился под нацистской оккупацией, и значительная часть застройки была уничтожена.

После войны город восстановили, а во второй половине XX века началось развитие промышленности. В 1959 году на базе военного аэродрома был создан гражданский аэропорт, который впоследствии стал крупнейшим в Украине. С 1975 года Борисполь имеет статус города областного значения.



Виды Борисполя / Фото из сети

Куда пойти в Борисполе?

Среди главных туристических достопримечательностей города – Бориспольский государственный исторический музей, где хранятся археологические находки, исторические документы и этнографические экспонаты, а также мемориально-парковый комплекс "Книшово". На его территории расположены памятники жертвам Голодомора, политических репрессий, Чернобыльской катастрофы и другим знаменательным событиям и личностям.

Для отдыха на природе можно выбрать озера Княжицкое, Олесницкое и Гульковку. Здесь есть благоустроенные пляжи, места для прогулок и отдыха.

Для семей с детьми подойдут городской парк культуры и отдыха с аттракционами, спортивными и детскими площадками, арт-студия RedCat, развлекательный центр LEGO PARK и пейнтбольный клуб Aerositi. Также в городе работает компьютерный клуб Cyber Smoke.



Традиционная для многих городов надпись / Фото из сети

Если у вас есть больше времени, из Борисполя можно отправиться в Киев, Переяслав или ландшафтный парк "Киевская Русь" в Копачеве.

Для однодневной прогулки по городу можно выбрать такой маршрут: Европейская площадь, исторический музей, Аллея Тысячелетия, мемориальный комплекс "Книшове" и Олесницкое озеро. Это позволит совместить знакомство с историей Борисполя и отдых на природе.