Бориспіль розташований за 35 кілометрів на південний схід від Києва. У левової частки українців назва міста пов'язана з летовищем. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" розташований за 6 кілометрів від центру міста та за 29 кілометрів від Києва.

Це найбільший міжнародний аеропорт України, який до повномасштабного вторгнення щороку обслуговував понад 15 мільйонів пасажирів. Пасажирські термінали та залізнична станція "Бориспіль-Аеропорт" розташовані поблизу села Гора, а злітно-посадкові смуги – на території Бориспільського району Київської області.



Аеропорт "Бориспіль" / Ілюстративне фото з мережі

Що відомо про історичні сторінки Борисполя?

Місто має давню історію: перші поселення на цій території з'явилися ще в кам'яну добу. Воно виникло на місці укріпленого городища Летч, яке захищало підступи до Києва. Сучасну назву пов'язують із князем Борисом, сином Володимира Великого, якого вбили на березі річки Альти у 1015 році.



Бориспільські пейзажі / Фото з мережі

У різні періоди Бориспіль перебував під владою Великого князівства Литовського та Речі Посполитої, а згодом став сотенним містечком Переяславського полку. У XVIII – XIX століттях він розвивався як торговий і господарський центр. На початку XX століття тут працювали численні крамниці, ярмарки, млини, кузні та навчальні заклади.

У 1920-х роках місто пережило економічні зміни, однак згодом зазнало наслідків Голодомору та сталінських репресій. Під час Другої світової війни Бориспіль перебував під нацистською окупацією, а значна частина забудови була знищена.

Після війни місто відбудували, а в другій половині XX століття почався розвиток промисловості. У 1959 році на базі військового аеродрому створили цивільний аеропорт, який згодом став найбільшим в Україні. З 1975 року Бориспіль має статус міста обласного значення.



Краєвиди Борисполя / Фото з мережі

Куди сходити в Борисполі?

Серед головних туристичних локацій міста – Бориспільський державний історичний музей, де зберігаються археологічні знахідки, історичні документи та етнографічні експонати, а також меморіально-парковий комплекс "Книшове". На його території розташовані пам'ятники жертвам Голодомору, політичних репресій, Чорнобильської катастрофи та іншим визначним подіям і постатям.

Для відпочинку на природі можна обрати озера Княжицьке, Олесницьке та Гульківку. Тут є облаштовані пляжі, місця для прогулянок і відпочинку.

Для сімей із дітьми підійдуть міський парк культури та відпочинку з атракціонами, спортивними й дитячими майданчиками, арт-студія RedCat, розважальний центр LEGO PARK і пейнтбольний клуб Aerositi. Також у місті працює комп'ютерний клуб Cyber Smoke.



Традиційна для багатьох міст напис / Фото з мережі

Якщо маєте більше часу, з Борисполя можна вирушити до Києва, Переяслава або ландшафтного парку "Київська Русь" у Копачеві.

Для одноденної прогулянки містом можна обрати такий маршрут: Європейська площа, історичний музей, Алея Тисячоліття, меморіальний комплекс "Книшове" та Олесницьке озеро. Це дозволить поєднати знайомство з історією Борисполя та відпочинок на природі.