Как объяснил командир, не все пилоты из экипажа лайнера успели посетить эти помещения. Что там скрыто – дальше.
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Хвост и багажный отсек
Потайные помещения самолета Мрия: командир провел экскурсию / Фото avianews
Мрия имеет самый большой грузовой отсек среди всех имеющихся самолетов. В хвостовой части расположено большое помещение, которое, однако, непригодно для перевозки вещей. В хвосте Мрии допускается перевозить предметы весом не более переносной лестницы.
С хвостового отсека можно пройти в пассажирскую кабину персонала борта. Таких кабин 2: первая – для пилотов в носовой части лайнера, вторая – для техников.
Пассажирский и технические модули
В пассажирском модуле есть аварийная дверь и 2 надувных плота, в которых могут поместиться до 46 человек, то есть все присутствующие на борту.
Модуль для технического персонала напоминает плацкартный вагон. Здесь 2 места для сидения и полноценные спальные места. Также здесь есть кухня с духовкой, холодильником и кипятильниками.
Экскурсия по АН-225 Мечта