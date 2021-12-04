Как объяснил командир, не все пилоты из экипажа лайнера успели посетить эти помещения. Что там скрыто – дальше.

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Хвост и багажный отсек

Потайные помещения самолета Мрия: командир провел экскурсию / Фото avianews

Мрия имеет самый большой грузовой отсек среди всех имеющихся самолетов. В хвостовой части расположено большое помещение, которое, однако, непригодно для перевозки вещей. В хвосте Мрии допускается перевозить предметы весом не более переносной лестницы.

С хвостового отсека можно пройти в пассажирскую кабину персонала борта. Таких кабин 2: первая – для пилотов в носовой части лайнера, вторая – для техников.

Пассажирский и технические модули

В пассажирском модуле есть аварийная дверь и 2 надувных плота, в которых могут поместиться до 46 человек, то есть все присутствующие на борту.

Модуль для технического персонала напоминает плацкартный вагон. Здесь 2 места для сидения и полноценные спальные места. Также здесь есть кухня с духовкой, холодильником и кипятильниками.

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