Рекомендовали ампутировать 2 пальца: отдых подростка на Ибице едва не стоил жизни

Во время отдыха на Ибице 19-летнего британца укусил паук-отшельник. Парень проснулся на утро следующего дня от боли в руке. Медикам в Испании пришлось бороться за его жизнь в течение 2 недель.

Врачи рекомендовали подростку по возвращении домой подготовиться к операции. Его надо будет ампутировать два пальца, наиболее пострадавших от яда паука.

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Укус паука на курорте

Инцидент произошел на пляже курорта Сан-Антонио. Подросток сидел на ступеньках у моря, когда его укусил коричневый ядовитый паук-отшельник. Утром следующего дня парень проснулся в 5часов из-за неприятных ощущений в теле. Его рука напухла, болела и горела. Из местного медицинского центра его доставили в больницу в столице острова.

Я начал паниковать, потому что мои руки становились все более фиолетовыми. Врачи сказали мне, что никогда не видели ничего подобного,

– рассказал пострадавший.

Медики в течение 2 недель пытались найти причину таинственного заболевания парня. Когда им удалось это сделать, они сказали, что такие укусы очень редки, и имеют значительные последствия – от некроза ткани до летального исхода.

Интересно знать, что большинство укусов пауков-отшельников не вызывают никаких симптомов. Но повреждения мягких тканей у их жертв может затянуться на месяцы и оставить глубокие рубцы.

К слову, правительство Ибицы решил бороться с несанкционированными вечеринками нетрадиционным способом. Здесь хотят нанимать детективов среди туристов, которые должны сообщать полицейским о подпольных тусовки.