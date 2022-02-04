Португалия отменяет тесты для вакцинированных путешественников
Источник:The Straits Times
Страны продолжают отменять ограничения, связанные с COVID-19. Португалия также решила отказаться от одного из требований.
Речь идет о предоставлении отрицательного теста на коронавирус от пассажиров по прибытию. Об этом объявило правительство страны.
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Португалия отменит тесты для вакцинированных туристов
Негативные тесты больше не потребуются для тех, кто предоставляет цифровой сертификат ЕС в любой из его форм или иное доказательство вакцинации,
– говорится в заявлении правительства Португалии.
Несмотря на обнародование решения отменить требование тестирования по прибытию, пока неизвестно, когда оно вступит в действие. Впрочем, действующие правила были введены до 9 февраля 2022 года, поэтому, вероятно, решение вступит в силу по истечении этого срока.Обратите внимание! Коснется ли это ослабление украинских туристов – непонятно. Однако Португалия признает COVID-сертификаты, выданные в Украине, потому надежда есть.
Заметим, в начале января Португалия смягчила некоторые ограничения, в частности позволила ученикам вернуться в школы и открыла ночные клубы. Но сохранила требование по поводу негативного теста для всех прибывших.
Отмечается, что Португалия является одной из наиболее вакцинированных стран в мире – почти 90% населения полностью привиты.
COVID-19 в Португалии: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 4 февраля 2022 года в Португалии выявлено 2 795 830 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 20 077 летальных;
- В то же время 2 133 640 человек побороли болезнь.