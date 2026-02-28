Как машина времени, – украинка показала ретро-трамвай, который везет прямо к Атлантическому океану
- Ретро-трамвай №1 в Порту ведет по живописному маршруту от центра города до побережья Атлантического океана.
- Старинные трамваи являются визитной карточкой Португалии. Они очень популярны в Лиссабоне.
В городе с узкими улочками, запахом океана в воздухе и старой черепицей можно сесть в трамвай и будто вернуться на несколько десятилетий назад. В Португалии до сих пор курсирует атмосферный ретро-трамвай, который не просто перевозит пассажиров, а создает ощущение путешествия во времени.
Украинка, которая ведет блог в тиктоке под ником @milingtonn, показала атмосферный трамвай, которым из центра Порту можно доехать прямо к Атлантическому океану.
Что известно о винтажном трамвае, который везет к океану?
Ретро-трамвай №1 – это исторический маршрут, курсирующий вдоль реки Дору от центра города (Infante) до побережья океана (Passeio Alegre). Он является популярной туристической аттракцией, которая предлагает живописные виды на реку и океан, напоминая о трамвайной сети начала 20 века.
Этот трамвай – не просто транспорт, а настоящий музей на рельсах. Он выглядит почти так же, как и более 100 лет назад: красные кресла, много дерева, теплый свет винтажных ламп. Здесь есть узкий проход и поперечная посадка, которые типичны для старых европейских трамваев. Окна можно открывать вручную.
Украинцам этот интерьер напомнил кадры из фильма о Гарри Поттере. Здесь настолько уютно и атмосферно, что даже не хочется выходить. Кажется, что попадаешь в настоящую машину времени.
Пассажиры могут следить за работой водителя, ведь никаких перегородок, как в современных трамваях, здесь нет. Интровертам здесь особенно понравится – чтобы попросить об остановке, достаточно подергать специальный шнурок, который присоединен к звонку.
Украинка показала ретро-трамвай в Порту, который везет к океану: видео
Где еще можно покататься на ретро-трамвае?
Такой трамвай курсирует не только в Порту. Как пишет Klook, старинные трамваи – это настоящий символ Португалии. В Лиссабоне работает сеть, основана еще в 1873 году. Она насчитывает около 50 исторических вагонов. Самый популярный – маршрут №28, он курсирует историческими районами еще с 1930-х годов. Он едет узкими и крутыми улочками мимо важных архитектурных памятников.
Правда, трамвай очень популярен среди туристов. Если вы придете на остановку в обед, то скорее всего будете ехать стоя. Чтобы по-настоящему насладиться путешествием в этом ретро-транспорте, стоит прийти с самого утра.
Кстати, поездка старинным трамваем – это еще и хорошая возможность сэкономить на обзорной экскурсии.
Какие интересные места посетить в Европе?
На острове Крит в Греции расположены два пляжа, которые в этом году признали лучшими в Европе. Здесь есть розовый песок, бирюзовая вода, пологий заход в воду и ощущение островной удаленности.
В список самых популярных европейских городов 2026 года попали Мадрид, Никосия, Верона и другие.
Отличным направлением для летнего отдыха является Сицилия. Этот итальянский остров – идеальное сочетание моря, культуры и природы.
