Популярный тропический остров планирует открыться для иностранных туристов

Острова Фиджи невероятно живописное место, и оно однозначно стоит того, чтобы побывать здесь хотя бы раз в жизни. Что же, власти страны заявили об открытии границ для иностранных туристов впервые с начала пандемии.

Фиджи планирует открыться 1 ноября, а это быстрее, чем предполагалось ранее – 1 декабря. Об этом заявил премьер-министр Фиджи Вореке Байнимарама в эфире местного радио.

Читайте также Израиль откроет границы для туристических групп: что нужно знать

Байнимарама говорит, что решение базируется на последних событиях в стране и за рубежом, и правительство страны уверено, что этого можно достичь, если придерживаться плана.

Qantas планирует включить Фиджи [в полетную программу], что вселило в нас уверенность открыть нашу международную границу с 1 ноября,

– отметил он.

В то же время Министр туризма Файяз Коя заверила, что цель продвинулась вперед благодаря успеху кампании вакцинации.

Условия въезда на Фиджи

Какими будут правила въезда, пока неизвестно. Однако, как пишет The Fiji Times, страна позволит въезжать на свою территорию только полностью вакцинированным путешественникам.

Правительство предполагает, что исключениями будут определенные "чрезвычайные ситуации".

Кроме того, Министр здравоохранения Фиджи Джеймс Фонг сказал, что они создадут прочную пограничную медицинскую группу, включая военных и полицию, чтобы обеспечить руководство для усиления карантинных мероприятий на границах и подготовки к международным прибытиям.