На Канарских островах могут ограничить въезд к популярным пляжам: что изменится для туристов

На испанском острове Лансароте предлагают ограничить количество автомобилей нерезидентов, въезжающих на популярные пляжи Папагайо. Также могут ввести систему предварительного бронирования с QR-кодами.

С этой инициативой выступил депутат регионального парламента Канарских островов Йоне Карабальо, пишет британское издание Express.

Почему хотят ограничить доступ к пляжам Папагайо?

Пляжи Папагайо расположены на юге Лансароте, недалеко от курортного города Плайя-Бланка, на территории природного памятника Лос-Ахачес. Это группа живописных бухт с золотистым песком и прозрачной водой, среди которых Плайя-Мухерес, Плайя-де-ла-Сера и сам пляж Папагайо.

По словам Йоне Карабальо, большой автомобильный поток создает нагрузку на природную территорию. Кроме того, в периоды активного туристического сезона местным жителям становится сложнее добираться до пляжей. Он предлагает оценить, какое количество посетителей и транспортных средств может выдержать эта территория без ущерба для окружающей среды.

Как могут измениться правила для туристов?

Одно из предложений предусматривает ограничение количества автомобилей нерезидентов, въезжающих в природный памятник Лос-Ахачес. Для посетителей также может быть введена система онлайн-бронирования с использованием QR-кодов.

Ранее партия предлагала установить суточный лимит в 500 автомобилей нерезидентов. По первоначальному замыслу, жители Лансароте и соседнего острова Ла-Грасиоса могли бы и в дальнейшем пользоваться свободным доступом к пляжам.

Также предлагалось направлять средства, полученные от посетителей, на обслуживание троп, уборку пляжей и вывоз мусора. В качестве альтернативы автомобилям рассматривались электровелосипеды, на которых туристы могли бы добираться до побережья из Плайя-Бланки. Но пока эти меры остаются лишь предложениями.

Нужно ли туристам уже бронировать въезд на пляжи?

Пока что посетители могут приезжать на пляжи Папагайо в соответствии с действующими правилами. Обязательная система бронирования с QR-кодами и новое ограничение количества автомобилей пока не введены. Чтобы добраться до бухт, автомобилям необходимо проехать по грунтовой дороге длиной около 4 километров. На въезде также взимается плата за автомобиль в размере 3 евро.

Если предложенные изменения будут утверждены, Лансароте присоединится к другим территориям Канарских островов, где ограничивают транспортный поток или количество посетителей в целях защиты природы.

Например, на Тенерифе частным автомобилям запрещено въезжать в район Пунта-де-Тено, куда посетители добираются на автобусах, а для походов по ущелью Маска действуют ограничения на количество туристов. Однако пока что путешественникам, планирующим отдых на Лансароте, не нужно менять свои планы из-за возможных нововведений.