Ініціативу висунув депутат регіонального парламенту Канарських островів Йоне Карабальйо, пише британське видання Express.

Чому хочуть обмежити доступ до пляжів Папаґайо?

Пляжі Папаґайо розташовані на півдні Лансароте, поблизу курортного міста Плая-Бланка, на території природної пам'ятки Лос-Ахачес. Це група мальовничих бухт із золотистим піском і прозорою водою, серед яких Плая-Мухерес, Плая-де-ла-Сера та сам пляж Папаґайо.

За словами Йоне Карабальйо, великий потік автомобілів створює навантаження на природну територію. Крім того, у періоди активного туристичного сезону місцевим жителям стає складніше діставатися до пляжів. Він пропонує оцінити, яку кількість відвідувачів і транспортних засобів може витримати ця територія без шкоди для довкілля.

Як можуть змінитися правила для туристів?

Одна з пропозицій передбачає обмеження кількості автомобілів нерезидентів, які в'їжджають до природної пам'ятки Лос-Ахачес. Для відвідувачів також можуть запровадити систему онлайн-бронювання з QR-кодами. Раніше партія пропонувала встановити добовий ліміт у 500 автомобілів нерезидентів. За попереднім задумом, мешканці Лансароте та сусіднього острова Ла-Ґрасіоса могли б і надалі користуватися вільним доступом до пляжів.

Також пропонувалося спрямовувати кошти, отримані від відвідувачів, на обслуговування стежок, прибирання пляжів і вивезення сміття. Серед альтернатив автомобілям розглядали електровелосипеди, якими туристи могли б діставатися узбережжя з Плая-Бланки. Але зараз ці заходи залишаються пропозиціями.

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Чи потрібно туристам уже бронювати в'їзд на пляжі?

Наразі відвідувачі можуть приїжджати до пляжів Папаґайо за чинними правилами. Обов'язкової системи бронювання з QR-кодами та нового обмеження кількості автомобілів ще не запровадили. Щоб дістатися до бухт, автомобілям потрібно проїхати ґрунтовою дорогою завдовжки близько 4 кілометрів. На в'їзді також стягують плату за автомобіль у розмірі 3 євро.

Якщо запропоновані зміни затвердять, Лансароте приєднається до інших територій Канарських островів, де обмежують транспортний потік або кількість відвідувачів задля захисту природи.

Наприклад, на Тенеріфе приватним автомобілям заборонено в'їжджати до району Пунта-де-Тено, куди відвідувачі дістаються автобусами, а для походів ущелиною Маска діють обмеження кількості туристів. Однак поки що мандрівникам, які планують відпочинок на Лансароте, не потрібно змінювати свої плани через можливі нововведення.