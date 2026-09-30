Крытый горнолыжный склон построят в польском селе Бабицы, расположенном недалеко от Кракова. Об этом сообщает Forsal.

Что известно о новом горнолыжном склоне, который построят в Польше?

Вскоре небольшая деревня в Малопольском воеводстве может стать новой туристической достопримечательностью страны. Планируется, что горнолыжный склон станет самым большим в мире и даже превзойдет нынешнего рекордсмена в китайском городе Шанхае. Длина склона составит 650 метров, уклон – от 10 до 35 градусов, а построят его в павильоне площадью 27 тысяч квадратных метров.



Визуализация горнолыжного спуска в Польше / Фото LA Architectural Studio

Польский горнолыжный спуск уже сравнивают с аналогичным объектом в Дубае – Ski Dubai в торговом центре Mall of the Emirates. Однако спуск в Польше будет длиннее и войдет в элитную группу из 26 подобных объектов в Европе. Чтобы он мог работать круглый год, павильон оснастят современными системами охлаждения и искусственного оснежения.

Работы по строительству нового комплекса в Польше уже начались. Помимо горнолыжного спуска, здесь также будут премиальные отели, рестораны, крытый и открытый аквапарк, прокат спортивного снаряжения и зоны для отдыха.

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Визуализация павильона с горнолыжным спуском / Фото LA Architectural Studio

Обратите внимание! Мало кто знает, что настоящий горнолыжный курорт есть даже в Африке. Afriski Mountain Resort расположен в высокогорной африканской стране Лесото. Здесь часто выпадает снег, а температура воздуха опускается ниже 0 градусов.

Жители деревни Бабицы возлагают большие надежды на строительство комплекса. Они надеются, что благодаря этому объекту деревня станет одним из важнейших туристическо-рекреационных центров Польши и восточной части Европы. Для региона это будет означать не только развитие туризма, но и новые рабочие места, а также расширение инфраструктуры.

Для туристов из Украины расположение нового комплекса имеет важное значение, ведь добраться до него можно будет всего за 3 часа езды от границы.