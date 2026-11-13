Пока в Европе холодно, здесь тепло: в какие две страны можно сбежать в ноябре

Ноябрь на юге Европы еще теплый, поэтому это отличная возможность для туристов. Среди мест, которые особенно выделяются – Севилья и Барселона в Испании, а также португальский Алгарве.

Ноябрь в Севилье, Барселоне и португальском Алгарве уже намного спокойнее, чем в пиковые летние месяцы, а цены на жилье заметно ниже, пишет 24 Канал.

Что нужно знать о теплых направлениях?

В ноябре на юге Европы еще тепло. Севилья встречает путешественников мягким теплом: средняя дневная температура здесь в ноябре составляет около 20,3 °C. В этом месяце солнце светит примерно 63 % времени. Погода еще позволяет неторопливо прогуляться по историческому центру, посетить Алькасар, собор и площадь Испании, а набережные Гвадалквивира в это время особенно приятны для долгих вечерних прогулок. В море поплавать уже не получится, но сама атмосфера Андалусии достаточно благоприятна для прогулок.

Как выглядит Севилья: смотрите видео

Барселона в ноябре уже прохладнее, но и она не теряет своего средиземноморского шарма. Средняя дневная температура в городе держится на уровне примерно 17,9 °C, а ночная опускается до 11,7 °C. Солнца в среднем около 146 часов в месяц, а это значит, что оно полноценно светит 5 часов в день.

Ноябрь – это время, когда на Рамбле, в Готическом квартале, возле Саграда Фамилия и в парке Гуэль можно гулять без летней толпы. У моря уже не тот сезон для классического пляжного отдыха, зато прогулка вдоль побережья и вид на волны остаются вполне доступными.

Алгарве в Португалии – самое теплое из трех направлений. В Фару средняя дневная температура составляет около 19,6 °C, а ночная – 11,7 °C. Солнце здесь светит 192 часа в месяц. Дождливых дней в ноябре здесь в среднем около 10, поэтому месяц уже не такой сухой, как лето, но все еще очень мягкий по меркам Южной Европы.

Именно поэтому Алгарве привлекает тех, кто хочет совместить городские прогулки в Фару, Лагуше или Тавире с вылазками к океану, а на побережье еще можно наслаждаться свежим воздухом, солнцем и пляжными пейзажами без изнурительной жары и толп высокого сезона.

Ноябрь здесь ценят не только за более мягкую погоду, но и за более спокойный ритм жизни. Туристов становится заметно меньше, жилье часто стоит дешевле, чем в пиковые месяцы, а популярные достопримечательности можно осматривать без очередей и толчеи. В Севилье это означает более свободный доступ к дворцовым дворам и старым кварталам, в Барселоне – больше пространства для неспешной прогулки по городу, в Алгарве – меньше суеты на побережье и в курортных городках.

В Севилье стоит посетить музеи, старинные кварталы, посмотреть фламенко, прогуляться вечером возле собора и реки, а также совершить короткие поездки в белые города Андалусии. Барселона в это время привлекает другим – архитектурой Гауди, гастрономией, морскими набережными и культурным ритмом большого города.

Алгарве же лучше всего подходит тем, кто хочет именно побережье: пляжи, скалы, маяки, прибрежные городки и долгие прогулки с видом на Атлантику, даже если купание уже ограничено.

Если сравнивать все три направления, то ради самой теплой погоды и моря выгоднее всего обратить внимание на Алгарве; ради городских прогулок и культурного маршрута лучше всего подойдет Барселона. А вот для мягкого тепла, исторической атмосферы и очень комфортного осеннего отдыха подойдет Севилья.

Какие еще теплые места стоит рассмотреть в Испании и Португалии?

Если вы ищете еще больше спокойствия и тепла на Пиренейском полуострове или испанских островах, эксперты советуют обратить внимание на менее раскрученные городки. В частности, в португальском регионе Алгарве настоящей жемчужиной является Тавира. Хотя обычно туристы выбирают западную часть побережья, этот городок заслуживает отдельного путешествия: днем температура здесь держится на комфортном уровне +16…+18 °C. Тавира привлекает старинным "римским" мостом через реку Жилан, мавританским замком XI века и природным парком Риа-Формоза, который в прохладный сезон идеально подходит для наблюдения за птицами.

Для тех, кто хочет еще более высоких температур в Испании, прекрасной альтернативой материковым курортам станет городок Гарачико, расположенный на северном побережье острова Тенерифе. Здесь даже в зимние месяцы воздух прогревается до +21…+22 °C, а вода в океане остается на уровне +19…+21 °C. Помимо колониальной застройки с деревянными балконами и церкви Санта-Ана XVI века, городок известен уникальными природными бассейнами Эль-Калетон, образовавшимися из лавы после извержения вулкана в 1706 году.