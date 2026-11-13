Поки в Європі холодно, тут тепло: в які дві країни втекти у листопаді

Adv

Листопад у Севільї, Барселоні та португальському Алгарве вже набагато спокійніший за пікові літні місяці, а цінники на житло помітно приємніші, пише 24 Канал.

Що треба знати про теплі напрямки?

У листопаді південь Європи ще теплий. Севілья зустрічає мандрівників м’яким теплом: середня денна температура тут у листопаді становить близько 20,3 °C. Місяць приносить приблизно 63% можливого сонця. Погода ще дозволяє неквапні прогулянки історичним центром, відвідини Алькасара, собору та площі Іспанії, а набережні Гвадалквівіру в цей час особливо приємні для довгих вечірніх переходів. У морі поплавати вже не вийде, але сама атмосфера Андалусії доволі лагідна для прогулянок.

Як виглядає Севілья: дивіться відео

Барселона в листопаді вже прохолодніша, але й вона не втрачає свого середземноморського шарму. Середня денна температура в місті тримається на рівні приблизно 17,9 °C, а нічна опускається до 11,7 °C. Сонця в середньому близько 146 годин на місяць, а це означає, що воно повноцінно світить 5 годин на день.

Листопад – це час, коли на Рамблі, у Готичному кварталі, біля Сагради Фамілії та в парку Ґуель можна гуляти без літньої тісняви. Біля моря вже не той сезон для класичного пляжного відпочинку, зате прогулянка вздовж узбережжя та вид на хвилі залишаються цілком доступними.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Алгарве в Португалії – один із найтепліших напрямків. У Фару середня денна температура становить близько 19,6 °C, а нічна – 11,7 °C. Сонце тут світить 192 години на місяць. Дощових днів тут у листопаді в середньому близько 10, тож місяць уже не такий сухий, як літо, але все ще дуже м’який за мірками Південної Європи.

Саме тому Алгарве приваблює тих, хто хоче поєднати міські прогулянки у Фару, Лагуші чи Тавірі з виходами до океану, а на узбережжі ще можна ловити повітря, світло і пляжні краєвиди без виснажливої спеки й натовпів високого сезону.

Листопад тут цінують не лише за м’якшу погоду, а й за спокійніший ритм. Туристів стає помітно менше, житло часто коштує дешевше, ніж у пікові місяці, а популярні пам’ятки можна оглядати без черг і штовханини. У Севільї це означає вільніший доступ до палацових дворів і старих кварталів, у Барселоні – більше простору для неспішного міського маршруту, в Алгарве – менше метушні на узбережжі та у курортних містечках.

У Севільї доречними є музеї, старовинні квартали, фламенко, вечірні прогулянки біля собору та річки, а також короткі виїзди до білих міст Андалусії. Барселона в цей час бере іншим – архітектурою Гауді, гастрономією, морськими набережними та культурним ритмом великого міста.

Алгарве ж найкраще підходить тим, хто хоче саме узбережжя: пляжі, скелі, маяки, прибережні містечка й довгі прогулянки з видом на Атлантику, навіть якщо купання вже обмежене.

Якщо порівнювати всі три напрями, то заради найтеплішої погоди й моря найвигідніше дивитися в бік Алгарве; заради міських прогулянок і культурного маршруту найкраще підійде Барселона. А от для м’якого тепла, історичної атмосфери й дуже комфортного осіннього відпочинку підійде Севілья.

Які ще теплі локації варто розглянути в Іспанії та Португалії?

Якщо ви шукаєте ще більше спокою та тепла на Піренейському півострові або іспанських островах, експерти радять звернути увагу на менш розкручені містечка. Зокрема, у португальському регіоні Алгарве справжньою перлиною є Тавіра. Хоча зазвичай туристи обирають західну частину узбережжя, це містечко заслуговує на окрему мандрівку: вдень температура тут тримається на комфортному рівні +16…+18 °C. Тавіра приваблює старовинним "римським" мостом через річку Жилан, мавританським замком XI століття та природним парком Ріа-Формоза, який у прохолодний сезон ідеально підходить для спостереження за птахами.

Для тих, хто хоче ще вищих температур в Іспанії, чудовою альтернативою материковим курортам стане містечко Гарачіко, що розташоване на північному узбережжі острова Тенерифе. Тут навіть у зимові місяці повітря прогрівається до +21…+22 °C, а вода в океані залишається на рівні +19…+21 °C. Окрім колоніальної забудови з дерев'яними балконами та церкви Санта-Ана XVI століття, містечко відоме унікальними природними басейнами Ель-Калетон, що утворилися з лави після виверження вулкана у 1706 році.