Пока Европа будет мерзнуть, в этих странах снова станет +26 градусов: где осенью еще можно почувствовать лето

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Погода

В ближайшие дни европейский континент разделится на две абсолютно противоположные климатические зоны. Обширный антициклон сформирует холодную воздушную подушку над центральными, северными и восточными регионами, тогда как над Иберийским полуостровом сохранится масштабный "тепловой купол".

Какая погода ждет Украину в последний месяц осени?

Для Украины последний месяц осени пройдет без аномальных всплесков тепла, однако и за пределами климатических норм страна не окажется. По словам ведущего специалиста отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Оксаны Скляр, уже с 1 ноября в западных, Житомирской, Киевской и Одесской областях пройдут небольшие дожди, а в Карпатах возможен мокрый снег.

На остальной территории страны существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит + 1…+ 6 градусов, а на юго-востоке до + 10 градусов. Днем в западных, северных и большинстве центральных областей будет + 5…+ 10 градусов, тогда как на остальной территории воздух прогреется до + 9…+ 14 градусов. В Карпатах температура будет колебаться от – 2 до + 3 градусов.

Где в Европе удастся поймать последнюю волну настоящего лета?

Совершенно иначе обстоит ситуация на юго-западе Европы, сообщает DobraPogoda24.pl. Там продолжается длительная адвекция горячего воздуха, который в "тепловой купол" непрерывно поставляет мощный атлантический циклон. На данный момент Испания и Португалия оказались самыми жаркими точками континента: термометры уже фиксируют + 28 градусов в Севилье и + 27,7 градуса в Монте-Реале.

Хотя в ближайшие несколько дней температура там немного снизится, специалисты прогнозируют новую волну сильного потепления в период с 7 по 10 ноября. В этот период в южной Португалии, центрально-южной, юго-западной и частично восточной Испании, а также на юго-западной окраине Франции воздух прогреется до + 20…+ 26 градусов. Отклонение от температурной нормы в этих зонах составит впечатляющие 4 – 9 градусов, что даст прекрасную возможность посетить эти края тем, кто планирует осенний отпуск.