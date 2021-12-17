Поездка продолжительностью в 3 недели: появился самый длинный в истории железнодорожный маршрут

В Лаосе проложили путь между городами Ботен и Вьентьян. Новый железнодорожный маршрут стал самым длинным в истории человечества.

Он протянулся на 18 650 километров и пролегает по территории 13 государств. Таким образом, теперь из Лиссабона в Сингапур можно добраться по железной дороге.

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В Евразии появился самый длинный в истории железнодорожный маршрут

Его постройкой занимался Китай в рамках программы "Один пояс, один путь".

Так, маршрут объединяет португальскую столицу Лиссабон на крайнем западе Европы и Сингапур в Юго-Восточной Азии. Он проходит по территории 13 государств, в том числе Германией, Испанией, Францией, Россией, Китаем, Монголией, Лаосом, Таиландом и Малайзией.



Карта самого длинного железнодорожного маршрута / Epic Maps / Twitter

Некоторые отрезки маршрута можно проехать на поездах повышенной комфортности, другие – на скоростных или обычных пригородных.

Как известно, не все рейсы следуют один за другим, поэтому в некоторых локациях-пересадках, таких, как Лиссабон, Мадрид и Париж, придется останавливаться на одну ночь. В то же время в Москве и Пекине на две ночи.

Сколько продлится путешествие

По словам эксперта по международным железнодорожным перевозкам Марка Смита, этот маршрут будет точно пользоваться популярностью, ведь позволит добраться из Европы в Азию и наоборот.

С учетом пересадок весь путь длится около трех недель, не менее 21 дня. Цена поездки составит около 1 200 евро.

Впрочем, чтобы совершить полноценное путешествие по самому длинному железнодорожному маршруту в мире, придется подождать по крайней мере год, поскольку в некоторых странах действуют COVID-ограничения.