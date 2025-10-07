И с 17 октября полюбоваться осенними Карпатами станет еще легче – Укрзализныця запускает региональные поезда в/из Ворохты. Детали о новых направлениях УЗ рассказывает 24 Канал.

Что известно о рейсах УЗ в/из Ворохты?

С 17 по 19 октября в/из Ворохты будут курсировать прямые рейсы региональных поездов.

Если вы мечтали увидеть самые красивые горы – осень самое время,

– отмечают в УЗ.

Вот расписание:

17 и 19 октября: №807/808 Львов – Ворохта 08:02 – 13:02,

№808/807 Ворохта – Львов 14:37 – 19:56,

№810 Львов – Ивано-Франковск 07:28 – 10:03; №812/811 Ивано-Франковск – Ворохта 11:18 – 13:02,

№810 Львов – Ивано-Франковск 07:28 – 10:03; №812/811 Ивано-Франковск – Ворохта 11:18 – 13:02, 19 октября: №852/851 Ворохта – Коломыя 14:37 – 17:14.

Традиционно рейсы будет обеспечивать современный поезд типа ДПКр-3. Также этот состав курсирует на рейсе №819/820 Коломыя – Львов 16 октября. Отправляется в 16:07 и прибывает на конец в 19:56.

Билеты уже в продаже – их можно приобрести на официальном сайте, в приложении УЗ и в кассах вокзалов.

