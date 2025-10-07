И с 17 октября полюбоваться осенними Карпатами станет еще легче – Укрзализныця запускает региональные поезда в/из Ворохты. Детали о новых направлениях УЗ рассказывает 24 Канал.
Что известно о рейсах УЗ в/из Ворохты?
С 17 по 19 октября в/из Ворохты будут курсировать прямые рейсы региональных поездов.
Если вы мечтали увидеть самые красивые горы – осень самое время,
– отмечают в УЗ.
Вот расписание:
- 17 и 19 октября: №807/808 Львов – Ворохта 08:02 – 13:02,
- 17 и 18 октября: №808/807 Ворохта – Львов 14:37 – 19:56,
- 18 октября: №810 Львов – Ивано-Франковск 07:28 – 10:03; №812/811 Ивано-Франковск – Ворохта 11:18 – 13:02,
- 19 октября: №852/851 Ворохта – Коломыя 14:37 – 17:14.
Традиционно рейсы будет обеспечивать современный поезд типа ДПКр-3. Также этот состав курсирует на рейсе №819/820 Коломыя – Львов 16 октября. Отправляется в 16:07 и прибывает на конец в 19:56.
Билеты уже в продаже – их можно приобрести на официальном сайте, в приложении УЗ и в кассах вокзалов.
Какие последние новости УЗ?
Укрзализныця объявила о временных изменениях в движении поездов в Карпатском регионе из-за плановых ремонтных работ с 28 сентября 2025 года.
Укрзализныця также запускает ежедневный поезд между Киевом и Бухарестом с 10 октября.
А чуть раньше, 12 сентября, из Ужгорода отправился первый поезд евроколеи по маршруту Ужгород – Будапешт Будапешт – Вена.