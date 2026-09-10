Маршрут был запущен чешским перевозчиком Leo Express. О бюджетном варианте поездки в своем тиктоке рассказала пользовательница liudmyla.rusina, проживающая в Германии. По ее словам, если приобрести билет заранее, поездка из Франкфурта-на-Майне в Прагу обойдется всего в 10 евро.

Какие города Германии соединены с Прагой?

Полный маршрут включает Франкфурт-на-Майне, Ганау, Фульду, Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Лейпциг, Дрезден, Бад-Шандау и Прагу. Самые дешевые билеты на этот маршрут стоят от 10 евро. Такую цену можно найти при условии заблаговременного бронирования. Стоимость зависит от города отправления и наличия дешевых тарифов. Поездка из Франкфурта-на-Майне в Прагу занимает около 10 часов 10 минут.

Поездка из Франкфурта-на-Майне в Прагу: смотреть видео

Какие виды мест есть в поезде?

На маршруте доступны сидячие и спальные места. Однако количество спальных мест ограничено, поэтому такие билеты нужно покупать заранее. Например, стоимость спального места из Дрездена составляет от 38 евро.

Как приобрести и вернуть билет?

Билеты можно приобрести на сайте Leo Express или через мобильное приложение перевозчика. При покупке также доступен украинский язык. Возможен и возврат билета.

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Если у пользователя есть аккаунт на сайте или в приложении Leo Express, средства возвращаются в виде бонусов. Если билет приобретен без создания аккаунта, деньги можно вернуть на банковскую карту. В таком случае взимается комиссия в размере примерно 1,20 евро.