Весит более 210 килограммов: 13-летний подросток вырастил одну из самых больших тыкв в Украине

В Сумах 13-летний Владимир Олейник вырастил тыкву, вес которой превышает вес двух взрослых человек. Мальчик несколько лет мечтал попробовать свои силы в выращивании гигантского плода и в конце концов добился результата, которого не ожидал даже сам.

О необычном увлечении подростка и его урожае рассказало "Суспильне".

Как Владимиру удалось вырастить такую большую тыкву?

Для выращивания парень заказал специальные семена "атлантического гиганта". У корневища он подготовил яму объемом около 2,5 кубометра и заполнил ее перегноем. В течение сезона растение регулярно поливали и подкармливали удобрениями.

Приблизительный вес плода Владимир определял с помощью американского онлайн-калькулятора, для которого нужно измерить окружность тыквы и еще несколько параметров. Идея вырастить такой плод возникла у парня еще несколько лет назад, а уже осенью 2025 года он решил наконец попробовать ее реализовать.

Подросток из Сум вырастил огромную тыкву: смотреть видео

Сколько весит тыква?

По завершении выращивания тыкву отрезали от ботвы и с помощью нескольких человек перекатили на сертифицированные весы. Результат показал 210 килограммов 700 граммов. Владимир ожидал, что плод будет весить около 186 килограммов, поэтому результат его удивил.

Сначала парень хотел побить рекорд Украины, ориентируясь на известный ему результат в 137,5 килограмма. Однако после дополнительной проверки выяснилось, что в 2025 году Национальный реестр рекордов Украины зафиксировал тыкву весом 252 килограмма. Таким образом, плод Владимира не является рекордным, но входит в число крупнейших в Украине.

Видео взвешивания передали в Национальный реестр рекордов Украины. По словам директора областного департамента агропромышленного развития Александра Маслака, выращивание бахчевых культур не является традиционным для Сумской области. Здесь тыквы в основном выращивают ради семян, а плоды весом 20 – 30 килограммов уже могут привлекать внимание.

Где на Львовщине можно сделать осенние фото среди тыкв?

Для любителей осенних фотосессий недалеко от Львова есть локация, где можно сделать яркие снимки среди тыкв. Она расположена в селе Банюнин. Локацию обустроил магазин "Доверия". Особенность локации – это тыквы, которые здесь растут осенью, примерно с сентября по ноябрь. Оранжевые плоды на фоне осенней природы создают атмосферные кадры.

Как выглядит локация / инстаграм _mahazyn_doviry_

Фотосессия на локации стоит 200 гривен с человека, а для детей вход бесплатный. Посетители могут не только сделать осенние фотографии, но и приобрести тыквы, которые захотят забрать домой. По информации представителей локации, она работает круглосуточно, поэтому посетить ее можно в любое время.

Адрес: смотрите на картах