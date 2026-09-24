Про незвичайне захоплення підлітка та його урожай розповіло Суспільне.

Як Володимиру вдалося виростити такий великий гарбуз?

Для вирощування хлопець замовив спеціальне насіння атлантичного гіганта. Біля кореневища він підготував яму об'ємом близько 2,5 кубометра та заповнив її перегноєм. Протягом сезону рослину регулярно поливали і підживлювали добривами.

Приблизну вагу плода Володимир визначав за допомогою американського онлайн-калькулятора, для якого потрібно виміряти окружність гарбуза та ще кілька параметрів. Ідея виростити такий плід виникла у хлопця ще кілька років тому, а вже восени 2025 року він вирішив нарешті спробувати її реалізувати.

Підліток із Сум виростив величезний гарбуз: дивитись відео

Скільки важить гарбуз?

Після завершення вирощування гарбуз відрізали від бадилля та за допомогою кількох людей перекотили на сертифіковані ваги. Результат показав 210 кілограмів 700 грамів. Володимир очікував, що плід важитиме близько 186 кілограмів, тому результат його здивував.

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Спочатку хлопець хотів перевершити рекорд України, орієнтуючись на відомий йому результат у 137,5 кілограма. Однак після додаткової перевірки стало відомо, що у 2025 році Національний реєстр рекордів України зафіксував гарбуз вагою 252 кілограми. Тож плід Володимира не є рекордним, але належить до найбільших в Україні.

Відео зважування передали до Національного реєстру рекордів України. За словами директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олександра Маслака, вирощування баштанних культур не є традиційним для Сумщини. Тут гарбузи переважно вирощують заради насіння, а плодами вагою 20 – 30 кілограмів уже можуть привертати увагу.

Де на Львівщині можна зробити осінні фото серед гарбузів?

Для любителів осінніх фотосесій поблизу Львова є локація, де можна зробити яскраві світлини серед гарбузів. Вона розташована у селі Банюнин. Локацію облаштував магазин "Довіри". Особливість локації – це гарбузи, які тут ростуть восени, приблизно з вересня до листопада. Помаранчеві плоди на тлі осінньої природи створюють атмосферні кадри.

Як виглядає локація / інстаграм _mahazyn_doviry_

Фотографування на локації коштує 200 гривень з людини, а для дітей вхід безкоштовний. Відвідувачі можуть не лише зробити осінні світлини, а також придбати гарбузи, які захочуть забрати додому. За інформацією представників локації, вона працює 24/7, тож відвідати її можна у будь-який час.

Адреса розташування: дивитись на картах