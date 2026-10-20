Медведи, молнии и древние леса: туристам запрещено подниматься на эту гору в Карпатах

Не все карпатские вершины можно покорять. Более того, восхождение на некоторые хребты – запрещено законом. Одной из таких гор является Довбушанка, расположенная в горном массиве Горганы в Ивано-Франковской области.

Гора Довбушанка возвышается на 1754 метра над уровнем моря в пределах природного заповедника "Горганы", площадь которого превышает 5 тысяч гектаров. Подниматься на эту гору или посещать территорию заповедника запрещено. И хотя некоторые туристы нарушают закон и даже публикуют видео с Довбушанки в социальных сетях, поступать так точно не стоит. Подробнее о причинах расскажет 24 Канал.

Почему туристам запрещено подниматься на гору Довбушанку?

Заповедник "Горганы" создан с целью защиты первозданной природы Карпат. На территории заповедника растут древние кедровые леса, европейская кедровая сосна, а также имеются уникальные ландшафты греготов. Кроме того, здесь обитают бурые медведи и другие дикие животные. Вся эта уникальная флора и фауна охраняется от воздействия человека, поэтому посещать заповедник могут только ученые и исследователи.

Живописные хребты и вершины горного массива Горганы можно увидеть на маршрутах, проходящих за пределами самого заповедника – через прилегающие национальные природные парки или общедоступные тропы. В заповеднике нет маркированных троп для туристов, а разведение костров и установка палаток строго запрещены. Охрана заповедника периодически проводит рейды, чтобы выявить нарушителей.



Гора Довбушанка / Фото из Википедии

Восхождение на Довбушанку представляет опасность не только для редкой природы, но и для самих туристов. Дело в том, что гора имеет устойчивую репутацию места, которое часто притягивает молнии. Она считается одной из самых опасных карпатских вершин во время грозы из-за своих географических и геологических особенностей. Здесь часто сталкиваются различные воздушные массы, что провоцирует внезапные и очень мощные грозы, которые за считанные минуты могут охватить всю вершину.

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Что грозит нарушителям, посещающим заповедник "Горганы"?

За незаконное посещение заповедника и восхождение на Довбушанку можно получить административный штраф. Его размер составляет от 153 до 408 гривен, а для должностных лиц – от 255 до 510 гривен. Кроме того, нарушителям может быть начислена компенсация за ущерб, нанесенный окружающей среде. Например, если повреждена редкая флора или фауна из Красной книги.