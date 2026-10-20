Гора Довбушанка височіє на 1754 метри над рівнем моря у межах Природного заповідника "Ґорґани", який охоплює площу понад 5 тисяч гектарів. Підійматися на цю гору чи відвідувати територію заповідника – заборонено. І хоч деякі туристи порушують закон і навіть виставляють відео з Довбушанки у соціальних мережах – робити так точно не варто. Детальніше про причини розповість 24 Канал.

Чому туристам заборонено підійматися на гору Довбушанку?

Заповідник "Ґорґани" створений з метою захисту первісної природи Карпат. На території заповідника ростуть прадавні кедрові ліси, сосна кедрова європейська, а також є унікальні ландшафти греготів. Крім того, тут живуть бурі ведмеді та інші дикі тварини. Уся ця унікальна флора й фауна оберігається від впливу людини, а тому відвідувати заповідник можуть лише науковці й дослідники.

Мальовничі хребти та вершини гірського масиву Горгани можна побачити на маршрутах, які проходять поза межами самого заповідника – через прилеглі національні природні парки чи загальнодоступні стежки. У заповіднику нема маркованих стежок для туристів, а розведення багаття і встановлення намету суворо заборонені. Охорона заповідника періодично проводить рейди, щоб виявити порушників.



Гора Довбушанка / Фото з Вікіпедії

Сходження на Довбушанку загрожує не лише рідкісній природі, а й самим туристам. Річ у тому, що гора має стійку репутацію місця, яке часто притягує блискавки. Вона вважається однією з найнебезпечніших карпатських вершин під час грози через свої географічні та геологічні особливості. Тут часто стикаються різні повітряні маси, що провокує раптові й дуже потужні грози, які за лічені хвилини можуть охопити всю вершину.

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Зверніть увагу! Раніше ми розповідали, як врятуватися під час грози у горах і чому важливо за першої ж ознаки негоди спускатися в ліс або долину.

Що загрожує порушникам, які відвідують заповідник "Ґорґани"?

За незаконне відвідування заповідника й сходження на Довбушанку можна отримати адміністративний штраф. Його розмір становить від 153 до 408 гривень, а для посадових осіб – від 255 до 510 гривень. Окрім того, порушникам можуть нарахувати компенсацію за шкоду, заподіяну довкіллю. Наприклад, якщо пошкоджена рідкісна флора чи фауна з Червоної книги.