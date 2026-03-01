Здесь родилась языковед Александра Сербенская: какие сокровища для туристов прячет Золотой Поток
- Золотой Поток – родной поселок языковеда Александры Сербенской, известной значительным вкладом в сохранение украинского языка.
- Основной архитектурной достопримечательностью там является замок Потоцких XVI – XVII веков, который привлекает туристов руинами и историей.
Золотой Поток – родной поселок украинского языковеда Александры Сербенской. Она является автором учебников, словарей и более 200 работ об украинской лексике и фразеологии.
А родилась Сербенская 1 марта 1929 года. По этому случаю со ссылкой на UkrainaIncognita рассказываем подробнее о ее родном крае.
Золотой Поток – поселок с крепостью XVI века и интересной историей: что там посмотреть?
Александра Сербенская родилась в Тернопольской области в поселке Золотой Поток 1 марта 1929 года, как отмечает lnu.edu.ua. Она выросла среди атмосферы любви к книгам и общественной активности. Будущая языковед с детства читала классиков, участвовала в школьных спектаклях и мечтала об университете.
В 1947 она поступила во Львовский университет на филологический факультет, и уже в 1953 году защитила кандидатскую диссертацию о морфологии украинского языка, а впоследствии и докторскую. Сербенская стала профессором и завкафедрой украинского языка ЛНУ имени Франко.
Ее вклад в сохранение языка во время советских запретов называют чудом. В 90-летие 2019 года ученого наградили орденом княгини Ольги.
Что же интересного стоит знать о ее родном Золотом Потоке? Архитектурная доминанта здесь – замок Потоцких, или еще его называют Золотопотоцкий замок, построенный в конце XVI – в начале XVII веков.
Воевода брацлавский Стефан Потоцкий и его жена Мария-Амалия Могилянка поставили себе укрепленную резиденцию на пути татарских нападений. Крепость Потоцких имела прямоугольный план с 4 башнями на углах, толстыми стенами до двух метров и воротами в стиле позднего ренессанса, украшенными гербом Потоцких.
Интересные факты о Золотопотоцком замке: смотрите видео ternopil_region_heritage
Замок сильно пострадал во время турецко-татарского нападения 1676 года, однако его руины и сегодня создают выразительный силуэт над селом и привлекают путешественников. "Малый Подольский Версаль" – так эту локацию называют в народе.
Впрочем, конечно, она не единственная интересная в поселении. Стоит обратить внимание также на костел Рождества Пресвятой Богородицы 1634 года в стиле барокко с готическими элементами, и на церковь Святой Троицы 1897 года, и на могилу УСС, и, конечно, на исторический центр с домами XVI – XIX веков. А еще здесь протекает река Стрыпа с хорошими местами для прогулок и рыбалки.
Золотой Поток имеет в целом интересную историю. Поселок основан как Загайполе в XIV веке, и впоследствии переименован за золотистые воды Стрыпы. Когда-то он имел статус городка с развитой торговлей и ремеслами. Здесь пересекались пути Подолья и Покутья, что обеспечивало активное движение товаров и культурных влияний.
Какие еще туристические магниты Тернопольщины стоит посетить?
Джуринский водопад считают самым высоким равнинным водопадом Украины. Его 3 каскада имеют общую высоту 16 метров и ширину до 20. Расположен водопад в урочище Красное между селами Нырков и Устечко.
Белокриницкий дворец возле Кременца построен в стиле английской готики с элементами ренессанса. Его считают одним из самых оригинальных дворцов Тернопольщины. Здесь есть две башни с зубцами, неоготические ворота и трогательные легенды для ценителей атмосферы старых имений.
