Не хуже Альп, но значительно дешевле: какой городок в Польше стоит посетить осенью

Осень – прекрасное время для поездки в горы, особенно если хочется избежать летней толпы. В Польше есть городок со сказочной архитектурой, живописными маршрутами и пейзажами, напоминающими популярные альпийские курорты.

Издание Express рассказало о Закопане – городке на юге Польши, который часто остается незамеченным туристами, выбирающими Варшаву или Краков. Хотя его называют зимней столицей страны, осень также подходит для знакомства с местными пейзажами.

Почему Закопане привлекает туристов осенью?

Главная особенность Закопане – это близость к Татрам, где есть маршруты для путешественников с разным уровнем физической подготовки. Именно горные пейзажи, традиционная архитектура и местная кухня делают этот городок альтернативой более дорогим курортам Франции, Швейцарии и Италии.

Закопане в октябре: смотреть видео

В самом Закопане удобно гулять пешком. Центр компактный, а улицы ведут к подножию гор. Чтобы увидеть историческую застройку, стоит прогуляться по улице Косцелиской – одной из старейших в городе. Также туристы могут осмотреть виллу "Колиба", первое здание в стиле Виткевича, и виллу "Атма", где находится музей композитора Кароля Шимановского.

Какие маршруты стоит выбрать в Татрах?

Одно из самых известных мест в окрестностях Закопане – это морское Око, самое большое озеро Татранского национального парка. Маршрут туда и обратно занимает примерно 4 – 5 часов. Туристов ждет озеро, окруженное высокими гранитными скалами. Добраться до начала маршрута можно на автобусе с автостанции Закопане, расположенной возле железнодорожного вокзала. Перед поездкой стоит проверить расписание и позаботиться о наличных деньгах для оплаты проезда.

Морское Око / фото Canva

Для более спокойных прогулок подойдут долины Косцелиска и Бялего. Более опытные туристы могут рассмотреть возможность восхождения на Гевонт, а тем, кто ищет более простой маршрут недалеко от центра, стоит обратить внимание на вершину Носаль, откуда открываются панорамные виды на горы.

После похода можно отдохнуть в уютном деревянном заведении у морского ока и попробовать местные блюда. Особого внимания заслуживают традиционные польские вареники с различными начинками и копченый овечий сыр осципек, который обычно подают с клюквенным джемом.

Где находится Закопане: смотреть на картах