Город одного музея, который стал хитом: чем известна Шепетовка и почему ее стоит посетить

Это небольшой город в Хмельницкой области, но о нем слышали, пожалуй, все, кто когда-либо путешествовал по железной дороге. А еще его главный музей известен далеко за пределами региона.

Речь идет, конечно, о Шепетовке. И со ссылкой на info-ua.net мы расскажем обо всем этом подробнее.

Смотрите также Где можно увидеть волшебный замок на пересечении рек Случь и Икопоть

Здесь 80 художников со всего СССР разрисовывали стены смальтой: почему Шепетовка стоит поездки?

Шепетовка – небольшой железнодорожный город во Хмельницкой области – сделал нечто уникальное среди всех общин в Украине. Он взял советский культовый музей, построенный в честь писателя-пропагандиста, и превратил его в инструмент осмысления этой самой пропаганды. Но известен город не только этим.

Первое письменное упоминание о Шепетовке датировано 1594 годом, как отмечает сайт shepetivka.com.ua. Речь шла о селе в Кременецком уезде Волынского воеводства под властью польско-литовской шляхты. Ощутимое значение в то время уже город приобрел в XIX веке, когда там построили железнодорожный узел.

С тех пор и поныне Шепетовка является ключевой транспортной точкой на карте Украины и играет стратегическую роль в логистике всей страны. Через нее ежедневно проходят десятки пассажирских и пригородных поездов, в частности ежедневные рейсы в Киев. Именно железная дорога определила и характер города.

Пейзажи Шепетовки – вид с дрона: смотрите видео terra_ukraina

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

И все же главная туристическая аттракция Шепетовки – Музей пропаганды, расположенный по адресу улица Соборности, 2. До 2020 года его знали как Музей Николая Островского, а само здание возвели в 1979. Это массивное сооружение на насыпи с металлическими скульптурами и уникальной отделкой из смальты, над которой работали более 80 художников со всего СССР.

Сейчас это памятник архитектуры местного значения, но уже переименованный и переделанный. Речь идет не просто о смене таблички, а о концептуальном переосмыслении. Теперь музей исследует механизмы советской и российской пропаганды, о чем указано на propaganda.e-museum.org.ua, используя собственную архитектуру и бывшие экспонаты как доказательный материал.

На сегодня в фондах музея есть более 500 артефактов – плакаты, архивные газеты, фотографии, печатная машинка Mercedes, на которой Островский якобы писал свой роман. Ежегодно музей принимает более 30 тысяч посетителей и проводит более 600 экскурсий. Ведь интерес к теме дезинформации и пропаганды в условиях войны резко увеличился.

Как Шепетовка превратила советскую пропаганду в туристическую аттракцию: смотрите видео ukrainernet

Отдельно в Шепетовке стоит посетить и краеведческий музей. Там есть очень колоритный этнографический зал, который воспроизводит традиционное жилье Волыни, и интересная коллекция предметов от эпохи неолита до современности.

Какие еще туристические магниты Хмельницкой области стоит увидеть каждому?

Бакота – это "подольская Атлантида" на Днестровском водохранилище. Туристы приезжают сюда за видами на затопленные скалы и старинный скальный монастырь, а еще и ради активного отдыха. Здесь предлагают катера, пароход, сапы, каяки, парапланы и, конечно, вкусную кухню Подолья.

А в селе Малиевцы вблизи Дунаевцев стоит дворец Орловских. Это малоизвестный, но впечатляющмй архитектурный памятник с башней и парком с водопадом. Дворец работает как историко-культурный музей и является одним из самых интересных объектов усадебной архитектуры региона.