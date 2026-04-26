26 апреля, 18:01
4

Город одного музея, который стал хитом: чем известна Шепетовка и почему ее стоит посетить

Олесь Друкач
Основные тезисы
  • Шепетовка известна Музеем пропаганды, который ранее был Музеем Николая Островского, а сейчас исследует механизмы советской и российской пропаганды.
  • Город является важным железнодорожным узлом и имеет богатую историю, от первого упоминания в 1594 году, а также предлагает посетителям краеведческий музей с этнографическими экспонатами.

Это небольшой город в Хмельницкой области, но о нем слышали, пожалуй, все, кто когда-либо путешествовал по железной дороге. А еще его главный музей известен далеко за пределами региона.

Речь идет, конечно, о Шепетовке. И со ссылкой на info-ua.net мы расскажем обо всем этом подробнее.

Здесь 80 художников со всего СССР разрисовывали стены смальтой: почему Шепетовка стоит поездки?

Шепетовка – небольшой железнодорожный город во Хмельницкой области – сделал нечто уникальное среди всех общин в Украине. Он взял советский культовый музей, построенный в честь писателя-пропагандиста, и превратил его в инструмент осмысления этой самой пропаганды. Но известен город не только этим.

Первое письменное упоминание о Шепетовке датировано 1594 годом, как отмечает сайт shepetivka.com.ua. Речь шла о селе в Кременецком уезде Волынского воеводства под властью польско-литовской шляхты. Ощутимое значение в то время уже город приобрел в XIX веке, когда там построили железнодорожный узел.

С тех пор и поныне Шепетовка является ключевой транспортной точкой на карте Украины и играет стратегическую роль в логистике всей страны. Через нее ежедневно проходят десятки пассажирских и пригородных поездов, в частности ежедневные рейсы в Киев. Именно железная дорога определила и характер города.

И все же главная туристическая аттракция Шепетовки – Музей пропаганды, расположенный по адресу улица Соборности, 2. До 2020 года его знали как Музей Николая Островского, а само здание возвели в 1979. Это массивное сооружение на насыпи с металлическими скульптурами и уникальной отделкой из смальты, над которой работали более 80 художников со всего СССР.

Сейчас это памятник архитектуры местного значения, но уже переименованный и переделанный. Речь идет не просто о смене таблички, а о концептуальном переосмыслении. Теперь музей исследует механизмы советской и российской пропаганды, о чем указано на propaganda.e-museum.org.ua, используя собственную архитектуру и бывшие экспонаты как доказательный материал.

На сегодня в фондах музея есть более 500 артефактов – плакаты, архивные газеты, фотографии, печатная машинка Mercedes, на которой Островский якобы писал свой роман. Ежегодно музей принимает более 30 тысяч посетителей и проводит более 600 экскурсий. Ведь интерес к теме дезинформации и пропаганды в условиях войны резко увеличился.

Отдельно в Шепетовке стоит посетить и краеведческий музей. Там есть очень колоритный этнографический зал, который воспроизводит традиционное жилье Волыни, и интересная коллекция предметов от эпохи неолита до современности.

Какие еще туристические магниты Хмельницкой области стоит увидеть каждому?

Бакота это "подольская Атлантида" на Днестровском водохранилище. Туристы приезжают сюда за видами на затопленные скалы и старинный скальный монастырь, а еще и ради активного отдыха. Здесь предлагают катера, пароход, сапы, каяки, парапланы и, конечно, вкусную кухню Подолья.

А в селе Малиевцы вблизи Дунаевцев стоит дворец Орловских. Это малоизвестный, но впечатляющмй архитектурный памятник с башней и парком с водопадом. Дворец работает как историко-культурный музей и является одним из самых интересных объектов усадебной архитектуры региона.

Частые вопросы

Почему Шепетовка является уникальным городом в Хмельницкой области?

Какая главная туристическая аттракция в Шепетовке?

Какова историческая значимость Шепетовки в транспортной системе Украины?

Связанные темы:

Travel Маршруты по Украине Туризм Хмельницкая область