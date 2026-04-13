Этот город – средневековый лабиринт из 9 тысяч улиц, на которых не встретишь ни одного авто

Бывали ли вы в городах, которые остановили время? Если нет, попробуйте поймать Фес в Марокко – это один из самых ярких примеров.

Его медина, старый город, до сих пор живет так, будто прошло не 13 веков, а 13 лет. Со ссылкой на travelandtourworld.com рассказываем об этом подробнее.

Город, где можно заблудиться навсегда: что скрывают лабиринты Феса в Марокко?

Фес – древнейший из четырех "имперских городов" Марокко, его основал Идрис I в 789 году, а уже в 808 его сын Идрис II расширил город, привлекая тысячи андалузских и тунисских переселенцев. Именно они сформировали уникальный архитектурный и культурный характер Феса.

В 859 году здесь открыли университет аль-Карауин – старейший университет в мире, работающий непрерывно и до сих пор принимающий студентов. В 1981 году медина Феса (старый город – Фес-эль-Бали) получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО как наиболее полностью сохранившийся средневековый исламский город на планете.

Медина в целом занимает 300 гектаров, на которых разлеглись свыше 9 тысяч взаимосвязанных улиц и переулков. И это самая большая безавтомобильная городская зона в мире. Некоторые улицы такие узкие, что два человека там еле разминутся – до 60 сантиметров.

Единственный способ доставки товаров в глубину медины – ослы и ручные тележки, которые и сегодня являются здесь основным транспортом. И, конечно, ориентироваться в городе без путеводителя или местного гида практически невозможно – да даже жители других кварталов признают, что в чужих переулках теряются.

Фес в Марокко – город-лабиринт, где до сих пор ездят на ослах вместо машин

Еще интересно, что в медине 14 главных ворот, сотни мечетей, медресе и фонтанов. Самая известная достопримечательность – дубильня Чуара, одна из старейших в мире, и кожу здесь до сих пор выделывают по средневековым технологиям в каменных чанах с красителями. И еще популярное место – Медресе Бу-Инания XIV века с резным деревом, мрамором и мозаикой зелиджа.

Несмотря на консервативный характер, Фес активно развивается как туристический магнит, о чем указывают на born2invest.com. В 2024 году регион Фес-Мекнес принял под 2 миллиона туристов, а 2025 стал рекордным по посещаемости благодаря Международному сельскохозяйственному шоу и Фестивалю сакральной музыки.

В 2026 году Фес хочет даже потеснить Марракеш как самый популярный туристический город Марокко. Так что можете ему в этом помочь своим визитом, только обратите внимание, что лучшее время для этого – весна и осень (летом температура в медине из-за плотной застройки может достигать 40 градусов, а зимой слишком дождливо).

