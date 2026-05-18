Вы точно видели этот храм на фото, но даже не подозревали, что он на Прикарпатье

Вы должны были бы встречать эти кадры где-то в инстаграме или других соцсетях: величественный купол вырастает прямо из холма, а позади – горы, небо и высоченный крест. И это не Греция или Израиль.

Это – прикарпатское село Старуня, которое, к слову, знаменито и многими другими особенностями. Со ссылкой на ugccif.org.ua и не только рассказываем обо всем этом подробнее.

Как Старуня стала одной из духовных столиц Прикарпатья и кто такой Симеон Лукач?

Старуня – небольшое село вблизи Богородчан в Ивано-Франковской области, где уже несколько лет развивается один из действительно необычных духовных комплексов Украины – Отпустовый центр блаженного Симеона Лукача. Официально он работает с 19 июня 2022 года.

Апостольская Столица, то есть Ватикан, предоставила центру право полного отпуста. Это означает, что Старуня официально признана Римом как место паломничества с наивысшим духовным статусом.

Симеон Лукач родился 7 июля 1893 года именно в Старуне. Как напомнили на "РБК-Украина", он был религиозным деятелем и педагогом, вынужденным прибегать к подпольному епископству во время советских, в частности сталинских репрессий. Этот человек благодаря своей деятельности стал одним из символов стойкости и веры.

Он погиб как мученик. В 2001 году папа Иоанн Павел II провозгласил Симеона Лукача блаженным священномучеником УГКЦ. Местная община первой установила ему памятник и ежемесячно 29 числа собирается на ночные молитвенные бдения – эта традиция существует уже много лет и и стала основой для рождения целого центра.

Такой подземной базилики нет больше нигде в Украине: чем особенное это место в селе Старуня?

В Старуне, небольшом селе, функционируют аж 5 храмов УГКЦ. Самый старый – храм Святой Параскевы Пятницы 1908 года, далее – Петра и Павла 2006, Вознесения Господня 2013, Благовещения Пресвятой Богородицы 2023, и самый молодой – как раз собор блаженного Симеона Лукача, освященный в августе 2025 года.

Этот собор является первой и пока единственной подземной базиликой в Украине. Замысел символический: углубление в землю – знак подпольной молитвы, а алтарная часть, вырастающая из холма – знак воскресения Церкви после преследований. Внутри там есть более 2000 мест, и пол с наклоном, чтобы все паломники хорошо видели богослужения.

Это, наверное, первый такой паломнический центр с современными архитектурными формами храма. Мы передаем и закладываем в строительство центра, который будет стоять на века, то, чем живет Украина сегодня: современные архитектурные формы и новейшие мученики,

– рассказали отцы Владимир Лукашевский и Юрий Сидор на ugcc.ua.

Интересно, что там можно одновременно быть в храме и видеть горы и небо – через стеклянную стену, открывающую панораму Карпат за алтарем. А над всем этим стоит 25-метровый металлический крест шириной 14 метров, изготовленный в Днепре. Ночью подсвеченный крест видно за десятки километров.

Паломнический поток в Старуню растет из года в год. Люди приезжают из Львовщины, Тернополя, Хмельницкой области, Черновцов, Киева, да и из-за рубежа тоже. На тамошней территории есть еще Крестный путь, 35 фруктовых деревьев в Саду новомучеников с QR-кодами к биографиям каждого из них, музей подпольной УГКЦ, часовня и источник.

Мамонты, вулкан, парк истории Земли: чем еще известно село Старуня?

Задолго до того, как здесь вырос собор, Старуня уже была в мировых учебниках. Дело в том, что в 1907 году во время добычи озокерита в местной шахте рабочие наткнулись на что-то невероятное – хорошо сохранившиеся туши мамонта и волосатого носорога ледникового периода. Не просто кости – именно туши, с мягкими тканями и шерстью, законсервированные в нефти и битуме на глубине 12 – 17 метров.

Возраст мамонта рассчитали ученые в 24 тысячи лет, мохнатого носорога – в 23 тысячи, а тот, к слову, является единственным в мире полностью сохранившимся экземпляром. Находки пошли в Львовский природоведческий музей.

К сожалению, останков древнего человека в Старуне не находили. Однако на территории села зафиксировали следы целого ряда поселений людей VII – V тысячелетий до нашей эры, в том числе фрагменты керамики и изделий из камня, пишут на karpaty.info. А еще – доисторических насекомых, растения, семена, плоды и лягушку.

Отдельный феномен Старуни – грязевой вулкан на окраине села, один из немногих таких в Карпатах. По одной из научных гипотез, он образовался на складке из нескольких разломов земной коры.

Еще стоит знать, что совсем рядом, в соседнем селе Подгорье, работает Парк истории Земли Underhill. Это музей под открытым небом и развлекательное пространство со скульптурами доисторических животных в полный рост, в частности семьи мамонтов и носорога из Старуни.

Какие еще духовные центры Прикарпатья стоит посетить в 2026 году?

Прикарпатье известно не только Старуней, но и другими несколькими сильными духовными локациями. Причем те давно переросли границы обычного религиозного туризма.

Прежде всего, конечно, речь про Манявский скит – известное туристическое и религиозное место. Это не просто монастырь, а исторический памятник XVII века рядом еще и с одним из самых высоких водопадов Карпат. Поэтому едут туда не только за молитвой, но и за историей, природой и атмосферой древнего монашества.

Другая важная локация – это Гошевский монастырь в селе Гошев, греко-католическая святыня на высоком холме. Ее справедливо считают одним из крупнейших центров паломничества в Карпатах. Монастырь прославился чудотворной иконой Божьей Матери, а в 2009 году папа Бенедикт XVI благословил золотую корону этой иконы.