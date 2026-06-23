3 самых красивых пляжа Сардинии, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни: они захватывают дух

Летом большинство туристов отдают предпочтение странам или островам с пляжами. Когда мы думаем о райских местах с белым песком и бирюзовым морем, то сразу вспоминаем Мальдивы, однако потрясающие места можно найти и на острове Сардиния.

На протяжении многих лет они считаются самыми распространёнными в Средиземноморье, пишет In Journal.

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Как выглядят самые красивые пляжи Сардинии?

Кала-Мариолу

Этот пляж на восточном побережье — настоящая жемчужина для тех, кто любит нетронутую природу. Туристы обожают это место за кристально чистую воду, мягкий песок и красивые скалы. Место довольно эксклюзивное, поэтому добраться до него можно только на лодке.

Кала-Голорице

Пляж считается одним из самых фотогеничных в Италии. Он даже входит в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Здесь над морем возвышается каменная колонна, а вокруг — белые скалы. Добраться до пляжа можно только пешком по тропинке или на лодке.

Кала-дей-Габбиани

Этот пляж считается жемчужиной сардинского побережья. Кала-дей-Габбиани идеально подойдет тем, кто ищет спокойствие и минимум туристической суеты. Место идеально подходит для купания и дайвинга благодаря кристально чистой воде и белой гальке.

Почему остров Сардиния идеален для летнего отдыха?

Остров сочетает в себе аутентичную культуру, дикую природу и вкусную итальянскую кухню. Именно побережья Сардинии называют самыми чистыми в стране. Кроме того, здесь строго регулируется строительство, поэтому многие пляжи остаются нетронутыми.

Лучшее время для посещения Сардинии — с конца мая до начала октября. Месяцы с июня по сентябрь предлагают оптимальный баланс между хорошей погодой и небольшим количеством туристов.

Из большинства европейских столиц есть прямые рейсы в аэропорты Альгеро, Ольбии и Кальяри. Чтобы исследовать описанные выше пляжи, рекомендуют арендовать автомобиль, однако до бухт проще всего добраться на лодке из порта Кала-Гоноре.

Туристам рекомендуют попробовать такие местные блюда, как кулурджоне (фаршированная паста), порчеду (жареная свинина) и пане карасау (хрустящий хлеб). А вот на десерт стоит попробовать сеадас с мёдом.