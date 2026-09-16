Об этом предупреждении сообщает издание Express со ссылкой на Государственное метеорологическое агентство Испании AEMET, Управление гражданской авиации Великобритании и Министерство иностранных дел Великобритании.

Что происходит на Канарских островах?

AEMET сообщило о повышенном уровне пожарной опасности в Испании. На некоторых территориях его оценивают как "очень высокий" или "экстремальный". Это может иметь последствия и для туристов, ведь в случае распространения пожаров возможны закрытие дорог и ограничения передвижения, из-за чего отдыхающим может быть сложнее добраться до аэропортов или других пунктов назначения.

Могут ли возникнуть проблемы с авиарейсами?

Если из-за погодных условий или других обстоятельств, связанных с опасностью, рейс отменят, пассажирам должны предложить возврат средств или альтернативный вариант путешествия в зависимости от конкретных обстоятельств и применимых правил. В случае задержки рейса пассажиры также могут иметь право на помощь, в частности на питание и напитки после достижения соответствующего порога ожидания.

Если из-за задержки требуется ночевка, речь идет также о проживании. В случае пятичасовой задержки пассажир может отказаться от поездки и потребовать возмещения стоимости билета. При этом погодные условия, не позволяющие безопасно выполнить рейс, могут считаться чрезвычайными обстоятельствами. В таком случае пассажир может не иметь права на фиксированную компенсацию за задержку или отмену.

Что следует сделать перед поездкой?

Туристам рекомендуется следить за сообщениями испанских властей и актуальной метеорологической информацией, а также избегать районов, которые могут пострадать от пожаров. Перед поездкой стоит проверить актуальный статус своего авиарейса и следить за сообщениями перевозчика. В случае чрезвычайной ситуации в Испании действует единый номер экстренной помощи 112.