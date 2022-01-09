Почему не стоит использовать бесплатные туалетно-косметические средства в гостиничном номере

В отельных номерах предоставляется бесплатный набор шампуней, кондиционеров и гелей для душа. Поэтому часто туристы, собирая вещи в путешествие, пропускают туалетные принадлежности.

Впрочем, как оказалось, лучше этого не делать. Рецензент гостиницы призвала всех держаться подальше от туалетно-косметических средств, которые предоставляет отель. Девушка опубликовала соответствующее видео в своем тиктоке.

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Почему не стоит использовать косметические средства в отеле

По словам критика отелей, все туалетные принадлежности – это "просто разбавленный парфюмерный беспорядок". Она говорит, что даже не знает, что гостиницы кладут туда.

Не пользуйтесь туалетными принадлежностями в своей ванной комнате,

– настоятельно рекомендует пользователь @hotel_hacks_.

Поэтому, если турист не хочет подхватить дрожжевую инфекцию или получить сильную сухость кожи, лучше прислушаться к ее советам.

Она добавила, что нет гарантии о свежести этих туалетных принадлежностей.

На размещенном в сети видео девушка рассказала, с какими брендами, по ее мнению, безопасно принимать душ.

Единственные, которые я рекомендую использовать, это те, что есть в роскошных отелях, например, те, что найдете в Ritz-Carlton,

– замечает она.

Один из ее фаворитов производится брендом "Bliss".

Смотрите видео:

Пользователи сети по-разному отреагировали на ее советы и оставили комментарии:

"Уххх, я запасаюсь этими маленькими шампунями и кондиционерами, мне хорошо от них";

"Я даже не знал этого, но я всегда беру свой собственный шампунь / кондиционер и средство для мытья тела";

"Я думаю, что придирчивость к этому повлияла на меня, лол";

"Когда я остановливаюсь в отеле, забираю всю спа-косметику";

"Этот лимонный запах такой замечательный".

Поэтому, когда путешествуете, не забудьте взять с собой собственные туалетно-косметические продукты!