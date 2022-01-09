Втім, як виявилося, краще цього не робити. Рецензент готелю закликала всіх триматися якомога далі від туалетно-косметичних засобів, які надає готель. Дівчина опублікувала відповідне відео у своєму тікток.
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Чому не варто використовувати косметичні засоби у готелі
За словами критика готелів, всі туалетні приналежності – це "просто розбавлений парфумерний безлад". Вона каже, що навіть не знає, що готелі кладуть туди.
Не користуйтеся туалетними приналежностями у своїй ванній кімнаті,
– настійно рекомендує користувачка @hotel_hacks_.
Тому, якщо турист не хоче підхопити дріжджової інфекції або отримати сильну сухість шкіри, краще прислухатися до її порад.
Вона додала, що немає гарантії про свіжість цих туалетних приналежностей.
На розміщеному в мережі відео дівчина також розповіла, з якими брендами, на її думку, безпечно приймати душ.
Єдині, які я рекомендую використовувати, це ті, що є в розкішних готелях, наприклад, ті, що знайдете в Ritz-Carlton,
– зауважує вона.
Один серед її фаворитів виробляється брендом "Bliss".
Дивіться відео:
Користувачі мережі по-різному відреагували на її поради й залишили коментарі:
- "Уххх, я запасаюся цими маленькими шампунями та кондиціонерами, мені добре від них";
- "Я навіть не знав цього, але я завжди беру свій власний шампунь / кондиціонер і засіб для миття тіла";
- "Я думаю, що прискіпливість до цього вплинула на мене, лол";
- "Коли я зупинюся в готелі, забираю всю спа-косметику";
- "Цей лимонний запах такий чудовий".
Тож, коли подорожуєте, не забудьте взяти з собою власні туалетно-косметичні продукти!