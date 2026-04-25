All inclusive в Европе – это деньги на ветер: почему не стоит выбирать такой отдых

Многие украинские туристы обожают формат отдыха "все включено". Он позволяет ни о чем не думать и полностью расслабиться в отпуске. Когда после Турции и Египта туристы хотят отправиться на море в страны Европы, то часто тоже ориентируются на all inclusive. Однако это – ошибка.

Туристический агент Екатерина, которая ведет свой блог в тиктоке под ником @kateryna.kucheruna, объяснила, почему формат отдыха "все включено" не стоит выбирать в европейских странах.

Читайте также В 18 лет увидела пол Европы: украинка назвала топ городов, в которые готова возвращаться сотню раз

Почему не стоит ехать на "все включено" в Европу?

Турагентка настойчиво не советует ехать на "все включено" в Европе.

Это желание одним платежом закрыть все свои потребности, но здесь вы не получите того кайфа и наслаждения от all inclusive, который к тому же будет за космические деньги,

– сказала Екатерина.

All inclusive в Европе стоит дорого, но не имеет никакого смысла. Дело в том, что здесь вы не будете все время проводить на территории отеля, а захотите гулять, посещать рестораны и пробовать блюда местной кухни, где также будете тратить деньги в то время, когда в отеле вас будет ждать уже оплаченный ужин. По сути, вы будете просто переплачивать за такой формат отдыха.

Что другие турагенты говорят об all inclusive?

Ранее турагентки Екатерина Козлова и Елена Матвияс в эксклюзивном комментарии 24 Каналу также рассказывали, что на "все включено" не стоит ехать в те страны, где вы не планируете посещать различные места. В Италии или Испании all inclusive просто "привяжет" вас к отелю.

Если вы хотите отдыхать по системе "все включено", то лучше всего ехать в Турцию или Египет, потому что здесь в отелях действительно все включено – безлимит в питании, анимация, водные горки, шезлонги на пляже и тому подобное.

В то же время опытная путешественница Мелисса Легарда, которая ведет блог о путешествиях Illumelation, призналась, что всегда скептически относилась к формату "все включено", потому что считала, что путешествие должно быть приключением, до того момента, пока впервые не отдохнула на all inclusive. Тогда она поняла, что это идеальный вариант для того, чтобы отдохнуть по настоящему и не чувствовать никакого стресса. Не надо думать, где поесть, как добраться до отеля, как развлечься и позаботиться о своей безопасности – о вас уже позаботились.