Грибы любят не только дождь: почему утренний туман важен для удачной тихой охоты

После дождя лес может показаться идеальным местом для тихой охоты. Однако само по себе количество осадков не гарантирует большого урожая. Важно и то, как долго окружающая среда остается достаточно влажной.

Исследования показывают, что продолжительность периода благоприятной влажности может иметь для грибов большее значение, чем температура.

Почему важно не только количество осадков?

Шарон Талли, Филлис Коли и Томас Курсар исследовали грибы на 25 участках в Межгорном Западе. В течение вегетационного периода ученые непрерывно измеряли температуру и относительную влажность. Оказалось, что показатели доступности влаги, в частности относительная влажность и дефицит давления пара, лучше объясняли количество и разнообразие грибов, чем температура.

Особенно важной была не только сама влажность, но и время, в течение которого сохранялись благоприятные условия. Погодные показатели, учитывавшие продолжительность благоприятной или неблагоприятной влажности и температуры, оказались лучшими предсказателями. Они объясняли до 56 % вариации количества грибов и до 72 % вариации их видового разнообразия.

Утренний туман может свидетельствовать о высокой влажности / фото Canva

Что означает утренний туман в горной долине?

По данным NASA, осенью более длинные ночи дают атмосфере больше времени для охлаждения. Когда воздух приближается к точке росы, водяной пар конденсируется и возникает туман. В горных районах холодный воздух, который плотнее теплого, опускается и стекает в долины. Поэтому именно там туман может появляться одним из первых.

Реки и ручьи также могут обеспечивать дополнительный приток водяного пара. Для грибов это важно прежде всего из-за самих условий влажности. Туман не означает автоматически, что в лесу будет много грибов. Однако он показывает, что воздух достаточно охладился для конденсации водяного пара, то есть среда находится во влажном состоянии.

Почему длительная влажность важнее одного ливня?

Количество и видовое разнообразие грибов в значительной степени связаны с тем, как долго среда остается благоприятной, а не только с отдельным погодным явлением. Поэтому сильный дождь сам по себе не дает полной картины. После него условия могут быстро меняться. Зато длительная высокая влажность свидетельствует о том, что благоприятная среда сохраняется дольше.