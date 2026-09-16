Исследования показывают, что продолжительность периода благоприятной влажности может иметь для грибов большее значение, чем температура.

Почему важно не только количество осадков?

Шарон Талли, Филлис Коли и Томас Курсар исследовали грибы на 25 участках в Межгорном Западе. В течение вегетационного периода ученые непрерывно измеряли температуру и относительную влажность. Оказалось, что показатели доступности влаги, в частности относительная влажность и дефицит давления пара, лучше объясняли количество и разнообразие грибов, чем температура.

Особенно важной была не только сама влажность, но и время, в течение которого сохранялись благоприятные условия. Погодные показатели, учитывавшие продолжительность благоприятной или неблагоприятной влажности и температуры, оказались лучшими предсказателями. Они объясняли до 56 % вариации количества грибов и до 72 % вариации их видового разнообразия.

Утренний туман может свидетельствовать о высокой влажности / фото Canva

Что означает утренний туман в горной долине?

По данным NASA, осенью более длинные ночи дают атмосфере больше времени для охлаждения. Когда воздух приближается к точке росы, водяной пар конденсируется и возникает туман. В горных районах холодный воздух, который плотнее теплого, опускается и стекает в долины. Поэтому именно там туман может появляться одним из первых.

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Реки и ручьи также могут обеспечивать дополнительный приток водяного пара. Для грибов это важно прежде всего из-за самих условий влажности. Туман не означает автоматически, что в лесу будет много грибов. Однако он показывает, что воздух достаточно охладился для конденсации водяного пара, то есть среда находится во влажном состоянии.

Почему длительная влажность важнее одного ливня?

Количество и видовое разнообразие грибов в значительной степени связаны с тем, как долго среда остается благоприятной, а не только с отдельным погодным явлением. Поэтому сильный дождь сам по себе не дает полной картины. После него условия могут быстро меняться. Зато длительная высокая влажность свидетельствует о том, что благоприятная среда сохраняется дольше.