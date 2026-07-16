Цены растут космически: почему август – самый дорогой месяц для отпуска

Туристы часто удивляются, когда видят стоимость морских туров на август или пытаются самостоятельно провести бронирование апартаментов где-нибудь в Европе, а они стоят баснословных денег. На самом деле этому есть простое объяснение – август – самый дорогой месяц для путешествий.

Один и тот же отель в июне и августе может стоить совершенно по-разному. То же самое касается и стоимости авиабилетов. Почему так происходит – рассказала турагент @iryna_tour.

Почему путешествия в августе такие дорогие?

Именно в августе у европейцев начинается сезон отпусков, и все массово уезжают на отдых. Повышенный спрос формирует завышенные цены, поэтому бронирование чего-то бюджетного и качественного становится практически невозможно.

В Италии 15 августа отмечают Ferragosto – главный национальный праздник, символизирующий разгар лета. Владельцы магазинов и семейных ресторанов закрывают свой бизнес и отправляются на отдых.

В Германии тоже начинается сезон отпусков. Многие семьи проводят бронирование отелей еще в январе или даже раньше. То же самое происходит в Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Австрии и других странах мира. Из-за этого лучшие варианты проживания раскупают за несколько месяцев, а ближе к августу остаются либо самые дорогие, либо самые плохие,

– пояснила турагент.

Эта тенденция касается не только морских курортов – дорожают отели в больших туристических городах, стоимость аренды автомобиля и т. д. В целом найти хорошие апартаменты по адекватной цене в Риме или Барселоне в августе очень сложно.

Турагент объяснила, почему в августе путешествовать дороже всего: видео

Обратите внимание! Ранее мы рассказывали о 4 солнечных направлениях, которые стоит посетить именно в августе. Именно в этом месяце эти места становятся самыми атмосферными и интересными.

Интересно, что людей не останавливает даже экстремальная температура воздуха, ведь август во многих странах является самым жарким месяцем. В Испании в третий месяц лета столбики термометров часто достигают +50 градусов, но пляжи все равно переполнены.

Поэтому, чтобы не переплачивать, лучше запланировать отпуск на июнь или перенести его на сентябрь. Так вы не только сэкономите, но и избежите сильной жары, толп туристов и переполненных пляжей. Еще более выгодный вариант – забронировать отдых у моря по раннему бронированию, когда цены значительно ниже.