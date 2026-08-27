Самый дорогой штат в США: как увидеть Гавайи, не потратив на это все деньги мира

Гавайи – самый дорогой штат в США. Соответственно, не каждый может позволить себе отпуск на этих райских островах. Здесь дорого все: перелет, проживание, продукты в супермаркетах и т. д. Однако, если знать несколько нюансов, то можно немного сэкономить.

Из-за удаленности и необходимости доставлять все продукты с материка по воздуху или по морю цены на Гавайях очень высокие. В целом туристам стоит рассчитывать, что каждый день пребывания на Гавайях обходится в среднем в 250 – 300 долларов на человека. Журналистка Кэтрин Вот Фокс, выросшая на Гавайях, рассказала Lonely Planet, как туристы могут здесь сэкономить.

Как сэкономить на Гавайях?

1. Выбрать подходящий сезон. На Гавайях погода практически не меняется в течение года, но есть периоды, когда на острова приезжает больше всего туристов. Соответственно, цены на жилье и авиаперелеты сразу растут. Именно поэтому стоит избегать лета, а также середины весны и осени, когда у школьников каникулы. Чтобы понять разницу: номер в отеле на двоих на острове Оаху в начале ноября может стоить 377 долларов за ночь, а в конце декабря – 992 доллара.

2. Хостелы вместо отелей. Можно немало сэкономить, если ночевать в хостелах, а не в отелях. Цены за место в хостеле колеблются в пределах 55 – 150 долларов. В стоимость более дорогих вариантов часто входит также завтрак.

3. Отправиться в пеший поход к маяку Макапуу на острове Оаху. Многие туристические тропы на Гавайях платные, но этот маршрут до сих пор бесплатный. К маяку ведет асфальтированная тропа, что идеально подходит для всех туристов.

4. Посетить кофейную ферму Kaua'i Coffee Co. Эта кофейная ферма на острове Кауаи является крупнейшей в США, ведь здесь растет более 4 миллионов деревьев. Туристы могут бесплатно посетить экскурсию и продегустировать различные сорта кофе.

5. Насладиться фейерверками в Вайкики. Каждый вечер по пятницам, начиная с 1988 года, отель Hilton Hawaiian Village, расположенный в районе Вайкики города Гонолулу, запускает фейерверки. Насладиться невероятным шоу можно совершенно бесплатно. Лучше всего наблюдать за фейерверками на пляже Duke Kahanamoku.

Пляж Вайкики / Фото Depositphotos

6. Послушать живую музыку. На территории отеля Royal Lahaina Resort & Bungalows на острове Мауи работает музыкальная площадка под открытым небом под названием The Branches. Посетители могут насладиться живой музыкой в исполнении местных музыкантов.

7. Посетить музей Capitol Modern на Оаху. Вход в государственный художественный музей бесплатный для всех посетителей.

8. Путешествуйте между островами с выгодой. Самый экономный вариант – провести весь отпуск на одном острове, например на Оаху, ведь здесь лучшая инфраструктура и есть жилье на любой кошелек. Но если вы планируете путешествовать между островами, то стоит выбрать авиакомпанию Southwest Airlines. Она предлагает перелеты от 69 долларов в одну сторону без багажа. С острова Мауи до Ланаи можно добраться на пароме. Билет стоит 66 долларов в одну сторону.

На Гавайях проснулся вулкан

На днях на Гавайских островах проснулся вулкан Килауэа. Он является одним из самых активных вулканов на Земле, поэтому извержения происходят довольно часто. На этот раз вулканические фонтаны достигли 150 метров, а высота столба извержения составила 5,2 километра над уровнем моря.

На Гавайях проснулся вулкан: смотрите видео

Отметим, что высота вулкана Килауэа составляет 1247 метров над уровнем моря. Самое масштабное его извержение произошло в 1959 году, когда фонтаны лавы достигли 600 метров.