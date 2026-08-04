Как сообщает Travel Off Path, история болгарского города Пловдив прослеживается еще со доисторических времен. За тысячи лет город пережил фракийский, греческий, римский и османский периоды, каждый из которых оставил свой след в его архитектуре и культурном наследии

Почему Пловдив называют древнейшим городом Европы?

Пловдив считается старейшим непрерывно заселенным городом Европы. Археологи установили, что люди жили на этой территории более 8 тысяч лет без перерыва. Из-за этого город часто сравнивают с Афинами, хотя болгарское поселение возникло примерно на три тысячи лет раньше.

Как выглядит Пловдив: смотреть видео

В то же время современный Пловдив – это не город, полностью сохранившийся с тех времен. Его история состоит из множества культурных слоев, накапливавшихся на протяжении тысячелетий. Именно поэтому под современными улицами можно найти остатки античных сооружений, а различные исторические эпохи буквально переплетаются между собой.

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Что стоит увидеть в Пловдиве?

Одной из главных достопримечательностей города является древний театр Филиппополиса – один из наиболее хорошо сохранившихся римских театров в мире. Его построили в конце I века нашей эры, а сегодня здесь по-прежнему проходят концерты, театральные спектакли и оперные постановки. Не менее интересна центральная пешеходная улица Главната. Под ней расположен древнеримский стадион, отдельные части которого открыты для посетителей.

Древний театр Филиппополиса / фото Canva

Возле площади Джумая можно увидеть археологические раскопки, демонстрирующие облик города римской эпохи, а рядом с торговыми заведениями сохранились оригинальные мраморные трибуны стадиона. Также туристы могут посетить Римский форум – бывший политический и торговый центр античного Филиппополиса.

Римский форум / фото Canva

Впрочем, история Пловдива не ограничивается только римской эпохой. На холме Небет-Тепе сохранились остатки доисторического поселения, существовавшего еще за несколько тысячелетий до нашей эры. Об османском периоде напоминают мечеть Джумая XV века и часовая башня Сахат-Тепе, которая считается одной из старейших на Балканах.

Почему Пловдив называют одним из самых доступных и безопасных городов Европы?

Несмотря на свою многовековую историю, Пловдив остается одним из самых дешевых исторических городов Европейского Союза для туристов. Бюджетное проживание здесь стоит примерно от 35 до 60 долларов за ночь, ужин в недорогом ресторане 8 – 12 долларов, а поездка на общественном транспорте около 0,60 доллара. В целом расходы на поездку могут быть примерно на 60 – 70 % ниже, чем во многих популярных городах Западной Европы.

Помимо доступных цен, Пловдив также считается безопасным для путешественников. В городе проживает около 300 тысяч человек, а уровень насильственной преступности остается низким. Наиболее популярные среди туристов районы: Старый город, квартал Капана и центральная пешеходная зона – все они регулярно патрулируются полицией.

В то же время туристам, как и в любом популярном направлении, рекомендуется соблюдать обычные меры безопасности, ведь иногда случаются карманные кражи и другие мелкие правонарушения.