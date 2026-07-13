Европейское побережье таит в себе настоящие природные жемчужины. Некоторые из них уже давно получили неофициальное название "европейских Мальдив" благодаря прозрачному морю, светлому песку и лагунам, в которых вода переливается десятками оттенков голубого. Такие места можно найти в Албании, Греции и Франции, и каждое из них обладает собственным характером.

Почему Ксамил считается одним из самых красивых морских курортов Албании?

На самом юге Албании, всего в нескольких километрах от Саранды, расположился Ксамил – это небольшая курортная деревня, которая в последние годы стала одним из самых популярных направлений на Албанской Ривьере. Наибольшее впечатление здесь производит Ионическое море. В солнечную погоду вода настолько прозрачна и насыщенно-бирюзовая, что кажется нереальной.

Береговая линия Ксамила состоит из нескольких песчаных пляжей и трех небольших островов, до которых можно добраться на лодке, каяке или даже доплыть, если море спокойное. Именно эта особенность делает курорт похожим на знаменитые тропические архипелаги.

Как выглядит Ксамил: смотреть видео

Помимо пляжного отдыха, рядом с Ксамилом расположен Национальный парк Бутринт, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть античный город, где сохранились греческие, римские, византийские и венецианские памятники.

Лучшим временем для путешествия считаются июнь и сентябрь. В этот период море уже хорошо прогревается, туристов меньше, чем в разгар лета, а цены остаются более доступными.

Чем особенный пляж Элафониси на острове Крит?

На юго-западном побережье Крита расположен пляж Элафониси, который нередко называют "Карибами Средиземноморья". Такое название он получил благодаря необычному сочетанию белого песка с нежными розовыми оттенками и теплой бирюзовой воды. Главный пляж оборудован шезлонгами, зонтиками и несколькими барами, однако рядом можно найти и более уединенные участки побережья.

Пляж Элафониси / фото TripAdvisor

Особенностью Элафониси является небольшой одноименный остров, который в зависимости от уровня моря то соединяется с материком узкой песчаной косой, то превращается в отдельный клочок суши, до которого можно добраться, переходя море по мелководью. Эта территория является природоохранной зоной. Здесь откладывают яйца морские черепахи, а среди местной флоры можно увидеть десятки редких растений, в частности морские нарциссы, которые расцветают летом.

Отдельного внимания заслуживают закаты. Когда лучи опускаются над Ливийским морем, небо и вода окрашиваются в золотистые, розовые и оранжевые оттенки, создавая один из самых красивых пейзажей на Крите.

Почему пляж Паломбаджа называют карибским уголком Корсики?

Среди самых известных пляжей французской Корсики особое место занимает Паломбаджа. Почти двухкилометровая полоса белого песка, кристально чистая бирюзовая вода, розовые гранитные скалы и высокие морские сосны создают настолько живописный пейзаж, что его нередко сравнивают с Карибскими островами и Мальдивами.

Пляж Паломбаджа / фото TripAdvisor

Море здесь неглубокое у берега, поэтому пляж популярен среди семей с детьми. Любители активного отдыха могут арендовать каяки, сапборды или снаряжение для виндсерфинга. Также популярны сноркелинг, прогулки на лодках и гидроциклах к соседним островам архипелага Чербикали, который известен своим богатым подводным миром.

Паломбаджа окружена средиземноморской растительностью, поэтому даже в жаркие дни здесь можно найти естественную тень под соснами. Больше всего туристов приезжает летом, однако многие путешественники советуют посещать пляж в сентябре или октябре, когда море еще остается теплым, а отдых становится значительно спокойнее. И хотя эти места по-своему напоминают Мальдивы, каждое из них сохраняет свою атмосферу, историю и природную уникальность.